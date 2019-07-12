«Більше часу, щоб краще підготуватися», - волинська спортсменка про перенесення Олімпіади
Сьогодні, 05:17
Одна з найвідоміших легкоатлеток Волині й України Ірина Климець прокоментувала перенесення Олімпіади, яка мала відбутися цьогоріч.
Про це вона сказала в інтерв`ю, опублікованому на сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Як відомо, Олімпіаду у Токіо перенесли через пандемію коронавірусу, але волинська метальниця старається шукати в такому рішенні плюси.
"Я не розчарована, що Олімпіаду перенесли. Намагаюсь у всьому знаходити позитив. Для себе я вирішила – якщо перенесли Олімпійські ігри, значить у мене є більше шансів та часу вдосконалити свою техніку, краще підготуватися. Зрештою, все, що не робиться, – до кращого. Зараз для нас головне, щоб пройшла ця пандемія і ми могли повноцінно брати участь у змаганнях", - сказала Ірина Климець.
За словами спортсменки, зараз у неї своєрідний перехідний період.
"Ми знизили навантаження і тренуємось у підтримуючому режимі, поки все не стане на свої місця", - розповіла метальниця.
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Про це вона сказала в інтерв`ю, опублікованому на сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Як відомо, Олімпіаду у Токіо перенесли через пандемію коронавірусу, але волинська метальниця старається шукати в такому рішенні плюси.
"Я не розчарована, що Олімпіаду перенесли. Намагаюсь у всьому знаходити позитив. Для себе я вирішила – якщо перенесли Олімпійські ігри, значить у мене є більше шансів та часу вдосконалити свою техніку, краще підготуватися. Зрештою, все, що не робиться, – до кращого. Зараз для нас головне, щоб пройшла ця пандемія і ми могли повноцінно брати участь у змаганнях", - сказала Ірина Климець.
За словами спортсменки, зараз у неї своєрідний перехідний період.
"Ми знизили навантаження і тренуємось у підтримуючому режимі, поки все не стане на свої місця", - розповіла метальниця.
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