«Більше часу, щоб краще підготуватися», - волинська спортсменка про перенесення Олімпіади

Ірина Климець прокоментувала перенесення Олімпіади, яка мала відбутися цьогоріч.



Про це вона сказала в інтерв`ю, опублікованому на



Як відомо, Олімпіаду у Токіо перенесли через пандемію коронавірусу, але волинська метальниця старається шукати в такому рішенні плюси.



"Я не розчарована, що Олімпіаду перенесли. Намагаюсь у всьому знаходити позитив. Для себе я вирішила – якщо перенесли Олімпійські ігри, значить у мене є більше шансів та часу вдосконалити свою техніку, краще підготуватися. Зрештою, все, що не робиться, – до кращого. Зараз для нас головне, щоб пройшла ця пандемія і ми могли повноцінно брати участь у змаганнях", - сказала Ірина Климець.



За словами спортсменки, зараз у неї своєрідний перехідний період.



"Ми знизили навантаження і тренуємось у підтримуючому режимі, поки все не стане на свої місця", - розповіла метальниця.

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