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Показали фото Світязю столітньої давнини

Показали фото Світязю столітньої давнини
Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував світлини столітнього озера Світязь та семінару освітян 1938 року.

Світлини опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею, пише Волинська правда.

«Поштова листівка «Озеро Світязь у повіті Любомльському». Фото 20-30-х рр. ХХ ст. Автор – Ян Булгак. На той час ніхто про обміління і не думав)», – йдеться у повідомленні.

Також краєзнавець опублікував зворотню сторону листівки та фото семінару освітян із Кременця, який відбувся на озері Світязь у 1938 році, їхній маршрут, який пролягав через три області.
Показали фото Світязю столітньої давнини
Показали фото Світязю столітньої давнини
Показали фото Світязю столітньої давнини
Показали фото Світязю столітньої давнини

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Теги: Світязь, ретрофото
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