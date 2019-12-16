Показали фото Світязю столітньої давнини
Сьогодні, 19:15
Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував світлини столітнього озера Світязь та семінару освітян 1938 року.
Світлини опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею, пише Волинська правда.
«Поштова листівка «Озеро Світязь у повіті Любомльському». Фото 20-30-х рр. ХХ ст. Автор – Ян Булгак. На той час ніхто про обміління і не думав)», – йдеться у повідомленні.
Також краєзнавець опублікував зворотню сторону листівки та фото семінару освітян із Кременця, який відбувся на озері Світязь у 1938 році, їхній маршрут, який пролягав через три області.
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Світлини опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею, пише Волинська правда.
«Поштова листівка «Озеро Світязь у повіті Любомльському». Фото 20-30-х рр. ХХ ст. Автор – Ян Булгак. На той час ніхто про обміління і не думав)», – йдеться у повідомленні.
Також краєзнавець опублікував зворотню сторону листівки та фото семінару освітян із Кременця, який відбувся на озері Світязь у 1938 році, їхній маршрут, який пролягав через три області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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