У Вишневі висадили вишневу алею

Працівники Вишнівської сільради висадили на території майбутнього моторик-парку 12 молодих саджанців вишні, яка є незмінним символом села ось уже п’ять століть поспіль.До ініціативи долучились й інші активні жителі громади, йдеться на сайті Вишнівської ОТГ.Ідея висадити вишневу алею на території майбутнього парку народилась ще на початку планування території під майбутню рекреаційну зону. Однак, загальнонаціональний карантин позбавив можливість провести захід масштабно. Проте бажання реалізувати задум – прикрасити село, поліпшити стан довкілля та озеленити центральну садибу громади – залишилося.“Саме в такий спосіб ми не лише покращили екологічну ситуацію, але і символічно «закопали вірус разом з його короною» глибоко в землю. Нехай продовжується життя у вишневому цвіті та плодах, а легені мешканців Вишнева дихають свіжим повітрям. Сподіваємось, що подібні ініціативи стануть хорошим прикладом для інших”, – йдеться в повідомленні.