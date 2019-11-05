У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
Ввечері 27-го березня близько 22:30 мешканці військового містечка №1 у Володимирі-Волинському повідомили, що трапилася пожежа у багатоповерхівці.
На вулиці Академіка Глушкова, 12 було видно гуcтий дим, що йшов з 5-го поверху будівлі, інформує БУГ.
На місце події приїхали пожежники, медики та поліція.
Деталі події - згодом.
Відео з місця події БУГу надіслали очевидці.
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На вулиці Академіка Глушкова, 12 було видно гуcтий дим, що йшов з 5-го поверху будівлі, інформує БУГ.
На місце події приїхали пожежники, медики та поліція.
Деталі події - згодом.
Відео з місця події БУГу надіслали очевидці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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