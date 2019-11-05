У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО





На вулиці Академіка Глушкова, 12 було видно гуcтий дим, що йшов з 5-го поверху будівлі, інформує



На місце події приїхали пожежники, медики та поліція.



Деталі події - згодом.



Відео з місця події БУГу надіслали очевидці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 27-го березня близько 22:30 мешканці військового містечка №1 у Володимирі-Волинському повідомили, що трапилася пожежа у багатоповерхівці.На вулиці Академіка Глушкова, 12 було видно гуcтий дим, що йшов з 5-го поверху будівлі, інформує БУГ На місце події приїхали пожежники, медики та поліція.Деталі події - згодом.Відео з місця події БУГу надіслали очевидці.

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