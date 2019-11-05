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У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО

У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Ввечері 27-го березня близько 22:30 мешканці військового містечка №1 у Володимирі-Волинському повідомили, що трапилася пожежа у багатоповерхівці.

На вулиці Академіка Глушкова, 12 було видно гуcтий дим, що йшов з 5-го поверху будівлі, інформує БУГ.

На місце події приїхали пожежники, медики та поліція.

Деталі події - згодом.

Відео з місця події БУГу надіслали очевидці.

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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