Чи можна гуляти вагітним під час карантину та чи безпечні антисептики: відповіді лікарки з Волині
Сьогодні, 11:49
Завідувачка поліклінічного відділення КП «Волинський обласний перинатальний центр» Надія Щурук розповіла, чи можна гуляти вагітним в період карантину, чи шкідливі антисептики, як потрапити до центру та чи є у медиків засоби захисту.
Про це йшлося в ефірі програми «На часі гість» телеканалу «Аверс», передають Волинські новини.
Чи варто панікувати в цей період жінкам, які носять під серцем діток?
Передусім скажу, що паніка – це найбільш негативна емоція, яка може бути. Однозначно, вагітним панікувати не потрібно. Вибірка жінок при надії, які перехворіли на коронавірус, незначна. Усі ці жінки, за даними наших китайських колег, є здоровими, вони народили здорових діток. Протягом епідемії коронавірусу в Китаї захворіло 147 вагітних, приблизно 8% з них потребували надання невідкладної допомоги, одній жінці потрібна була штучна вентиляція легень, вона народила шляхом позапланового кесаревого розтину. У всіх новонароджених ознак інфікування немає. Нещодавно у Великобританії жінка, яка хворіла на коронавірусну інфекцію, народила дитинку, у якої позитивний тест на коронавірус, але в амніотичній воді його не знайдено і не доведено, чи він проникає через плаценту. На жаль, стверджувати, що все буде гаразд, ми не можемо, але й панікувати не варто, бо результати новонароджених є задовільними.
Що ви рекомендуєте жінкам при надії, аби почуватися безпеці?
Коли 12 березня було введено загальнодержавний карантин, наш заклад теж на це зреагував. Ми попередили наших пацієнток, щоби вони залишалися з нами на телефонному зв’язку. Ми готові до спілкування 24 години на добу, відповідаємо на дзвінки, адже розуміємо, що відповідальні за життя і мам, і ще не народжених діток. Якщо у пацієнтки є якісь скарги і вона записана на прийом, жінка може прийти в день запису й отримати консультацію. Це зменшить черги під кабінетами та контакт з іншими пацієнтками. Ми рекомендуємо жінкам наразі утриматися від відвідування лікувальних закладів, але в разі потреби, якщо є загрозливі симптоми, як-то головний біль, підняття артеріального тиску, або ж різко з’явилися набряки на ногах чи так звані мушки перед очима, або ж гірше чути рухи дитини тощо, жінка може звернутися до нас по консультацію. У випадку, якщо вагітна почувається задовільно, вона може консультуватися з лікарем у телефонному режимі. На час карантину ми навіть рекомендуємо відстрочити деякі аналізи, щоб якомога більше убезпечити жінок від отримання респіраторної інфекції.
Чи можна за цей період пропустити розвиток якоїсь патології?
Зазвичай наші пацієнтки дуже дисципліновані. Коли вони приходили, то отримували поради на наступні візити, знали, які аналізи мали здати, які обстеження пройти. Якщо це обстеження стосувалося визначення внутріутробного стану дитини чи оцінки певних параметрів, проведення розширеного ультразвукового дослідження, то жінка може підійти на обстеження в певний визначений час.
За рішенням міської ради, у магазинах, в аптеках мають бути лінії розмежування, аби люди були на безпечній відстані одне від одного. Чи є такі заходи в перинатальному центрі?
Так, звісно. У нас є два робочі місця в реєстратурі, вони розмежовані з інтервалом у півтора метра – це найбільш безпечна відстань, яка має бути між пацієнтами. Тобто біля реєстратури може перебувати одночасно лише шість пацієнтів. І на період карантину відвідування пацієнток у палатах також призупинено.
Наскільки небезпечними є візити до вагітної додому родичів, друзів тощо?
На сьогодні найактуальнішим є правило залишатися вдома. Вагітним ми рекомендуємо саме це. Якщо у пацієнтки почалися перейми й вона поступає у приймальне відділення, наразі дозволена присутність на пологах одного члена сім’ї без ознак інфікування, зазвичай це батько дитини. Після народження маму з дитиною переводять у післяпологову палату, тато муситиме йти додому.
Які засоби захисту можете порекомендувати тим, хто сьогодні вдома перебуває поряд з вагітною? Адже вони можуть виходити на вулицю, в крамницю, зрештою, викидати сміття тощо.
До 12 березня вагітним рекомендували виходити на прогулянки, дотримуючись безпечної відстані від інших. На сьогодні, повторю, актуальне правило – залишатися вдома. Специфічної профілактики коронавірусної інфекції немає. Якщо говорити про сезонний грип, то ми можемо рекомендувати вагітній зробити щеплення, а проти коронавірусу цього рекомендувати не можемо, бо такої вакцини немає. Тому вагітним не треба відвідувати будь-які заклади, де є скупчення людей. Якщо є потреба, скажімо, піти в магазин, то, знову ж таки, тримати безпечну дистанцію від інших відвідувачів та мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд, використовувати антисептик, не торкатися руками відкритих частин обличчя. Крім того, коли вагітна бачить, що є ризик контакту з особами, які мають респіраторні інфекції, вона може використати маску. Жінка при надії має добре харчуватися, зараз особливий акцент – на фруктах. Неодмінно варто провітрювати приміщення.
Чи не шкідливі антисептики для вагітних?
Ми рекомендуємо спиртовмісні (не менш як 60%) антисептики. Вони знищують вірус передусім на руках і не є шкідливими.
Чи є в перинатальному центрі бокси або палати на випадок госпіталізації інфікованих жінок? Чи вони будуть перебувати в інфекційній лікарні, аби не наражати на небезпеку здорових?
Перинатальний центр внесено до реєстру закладів обласного значення, які будуть надавати допомогу вагітним із ознаками або підозрою на коронавірусну інфекцію. У нас є два ізольовані пологові зали, де вхід і вихід – лише ззовні. Тобто якщо пацієнтка поступатиме з ознаками респіраторної інфекції чи ризиком коронавірусу, то її доправлять туди. Ці зали оснащені вентиляційними системами, є можливість штучної вентиляції легень, тобто доступ до реанімаційних заходів. А за потреби ці пологові зали трансформуються в операційні.
Чи достатньо в перинатальному центрі апаратів штучної вентиляції легень?
У нас є дев’ять апаратів штучної вентиляції легень. Із введенням карантину керівництво закладу ухвалило рішення про те, щоб планові операції, зокрема гінекологічні, у цей час не проводили. На сьогодні проводять планові акушерські операції. Тобто якщо пацієнтка з району чи з Луцька і в неї має бути плановий кесарів розтин, її оперують і надають медичну допомогу. Також допомогу надаватимуть у всіх ургентних випадках. Якщо буде багато вагітних жінок з ознаками інфекції, трансформуватимемо й інші пологові зали.
Коли жінка вдома чекає з дня на день на пологи, яким чином їй потрапити до перинатального центру?
Зазвичай такі пацієнтки мають інформацію від своїх лікарів, які ведуть вагітність. Коли починаються перейми, жінка звертається у приймальне відділення, її оглядає черговий лікар. Якщо це, скажімо, передвісники пологів і нема потреби в госпіталізації, їй надають потрібну інформацію, проводять запис КТГ і вона може повернутися додому. Якщо жінка потребує оперативного родорозрішення, це може вирішити районний гінеколог, він дає відповідне скерування, зазвичай це 39 тижнів вагітності, жінка поступає у приймальне відділення, її оформляють і наступного дня оперують.
Скільки жінок при надії наразі на обліку в перинатальному центрі?
На сьогодні це більш як 560 жінок.
Чи реально таку кількість людей забезпечити телефонним зв’язком з медиками? Скільки лікарів працює з ними в телефонному режимі?
Зауважу, що інформаційну допомогу можуть надати не тільки акушери-гінекологи. У нас працює четверо акушерів-гінекологів, які ведуть вагітних. Але інформацію щодо здавання аналізів, термінів їх виконання, корекції цих аналізів, попереднього запису можуть надати й акушерки. У нас працюють два реєстратори, які відповідають на ці дзвінки.
А як у період карантину із заняттями у школі мам? Чи є вони онлайн?
Наша школа мам цікава тим, що чотири дні ми працюємо у форматі занять, а п’ятий день – екскурсійний. І, напевно, саме за тим п’ятим днем нині шкодують вагітні, адже під час карантину вони не можуть відвідувати перинатальний центр, аби ознайомитися із закладом. У нас працює психолог, її номер телефону також є у соцмережах, наразі вона проводить тільки індивідуальні консультування в телефонному режимі.
Нещодавно з-за кордону, зокрема з Польщі, повернулося 3400 волинян. Серед них, очевидно, є і вагітні. Що як лікар порадите цим жінкам?
Передусім порадила б такій жінці зателефонувати до лікаря. Оскільки вона перебувала в країні, де є більше поширення коронавірусної інфекції, і є контактною особою, перш за все ми будемо запитувати про її загальне самопочуття, чи є температура, кашель, задишка, чи є скарги щодо жіночої сфери. Рекомендовано залишатися вдома. Якщо у неї підвищиться температура, треба звернутися до сімейного лікаря або в інфекційну лікарню. Якщо це великий термін вагітності, звичайно, вона буде нашою пацієнткою.
Чи достатньо в лікарів перинатального центру засобів захисту?
Так, у перинатальному центрі наявні засоби захисту – костюми, є екранізовані маски, рукавиці, деззасоби, антисептики, мило тощо. З дня на день чекаємо тестів для визначення COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося в ефірі програми «На часі гість» телеканалу «Аверс», передають Волинські новини.
Чи варто панікувати в цей період жінкам, які носять під серцем діток?
Передусім скажу, що паніка – це найбільш негативна емоція, яка може бути. Однозначно, вагітним панікувати не потрібно. Вибірка жінок при надії, які перехворіли на коронавірус, незначна. Усі ці жінки, за даними наших китайських колег, є здоровими, вони народили здорових діток. Протягом епідемії коронавірусу в Китаї захворіло 147 вагітних, приблизно 8% з них потребували надання невідкладної допомоги, одній жінці потрібна була штучна вентиляція легень, вона народила шляхом позапланового кесаревого розтину. У всіх новонароджених ознак інфікування немає. Нещодавно у Великобританії жінка, яка хворіла на коронавірусну інфекцію, народила дитинку, у якої позитивний тест на коронавірус, але в амніотичній воді його не знайдено і не доведено, чи він проникає через плаценту. На жаль, стверджувати, що все буде гаразд, ми не можемо, але й панікувати не варто, бо результати новонароджених є задовільними.
Що ви рекомендуєте жінкам при надії, аби почуватися безпеці?
Коли 12 березня було введено загальнодержавний карантин, наш заклад теж на це зреагував. Ми попередили наших пацієнток, щоби вони залишалися з нами на телефонному зв’язку. Ми готові до спілкування 24 години на добу, відповідаємо на дзвінки, адже розуміємо, що відповідальні за життя і мам, і ще не народжених діток. Якщо у пацієнтки є якісь скарги і вона записана на прийом, жінка може прийти в день запису й отримати консультацію. Це зменшить черги під кабінетами та контакт з іншими пацієнтками. Ми рекомендуємо жінкам наразі утриматися від відвідування лікувальних закладів, але в разі потреби, якщо є загрозливі симптоми, як-то головний біль, підняття артеріального тиску, або ж різко з’явилися набряки на ногах чи так звані мушки перед очима, або ж гірше чути рухи дитини тощо, жінка може звернутися до нас по консультацію. У випадку, якщо вагітна почувається задовільно, вона може консультуватися з лікарем у телефонному режимі. На час карантину ми навіть рекомендуємо відстрочити деякі аналізи, щоб якомога більше убезпечити жінок від отримання респіраторної інфекції.
Чи можна за цей період пропустити розвиток якоїсь патології?
Зазвичай наші пацієнтки дуже дисципліновані. Коли вони приходили, то отримували поради на наступні візити, знали, які аналізи мали здати, які обстеження пройти. Якщо це обстеження стосувалося визначення внутріутробного стану дитини чи оцінки певних параметрів, проведення розширеного ультразвукового дослідження, то жінка може підійти на обстеження в певний визначений час.
За рішенням міської ради, у магазинах, в аптеках мають бути лінії розмежування, аби люди були на безпечній відстані одне від одного. Чи є такі заходи в перинатальному центрі?
Так, звісно. У нас є два робочі місця в реєстратурі, вони розмежовані з інтервалом у півтора метра – це найбільш безпечна відстань, яка має бути між пацієнтами. Тобто біля реєстратури може перебувати одночасно лише шість пацієнтів. І на період карантину відвідування пацієнток у палатах також призупинено.
Наскільки небезпечними є візити до вагітної додому родичів, друзів тощо?
На сьогодні найактуальнішим є правило залишатися вдома. Вагітним ми рекомендуємо саме це. Якщо у пацієнтки почалися перейми й вона поступає у приймальне відділення, наразі дозволена присутність на пологах одного члена сім’ї без ознак інфікування, зазвичай це батько дитини. Після народження маму з дитиною переводять у післяпологову палату, тато муситиме йти додому.
Які засоби захисту можете порекомендувати тим, хто сьогодні вдома перебуває поряд з вагітною? Адже вони можуть виходити на вулицю, в крамницю, зрештою, викидати сміття тощо.
До 12 березня вагітним рекомендували виходити на прогулянки, дотримуючись безпечної відстані від інших. На сьогодні, повторю, актуальне правило – залишатися вдома. Специфічної профілактики коронавірусної інфекції немає. Якщо говорити про сезонний грип, то ми можемо рекомендувати вагітній зробити щеплення, а проти коронавірусу цього рекомендувати не можемо, бо такої вакцини немає. Тому вагітним не треба відвідувати будь-які заклади, де є скупчення людей. Якщо є потреба, скажімо, піти в магазин, то, знову ж таки, тримати безпечну дистанцію від інших відвідувачів та мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд, використовувати антисептик, не торкатися руками відкритих частин обличчя. Крім того, коли вагітна бачить, що є ризик контакту з особами, які мають респіраторні інфекції, вона може використати маску. Жінка при надії має добре харчуватися, зараз особливий акцент – на фруктах. Неодмінно варто провітрювати приміщення.
Чи не шкідливі антисептики для вагітних?
Ми рекомендуємо спиртовмісні (не менш як 60%) антисептики. Вони знищують вірус передусім на руках і не є шкідливими.
Чи є в перинатальному центрі бокси або палати на випадок госпіталізації інфікованих жінок? Чи вони будуть перебувати в інфекційній лікарні, аби не наражати на небезпеку здорових?
Перинатальний центр внесено до реєстру закладів обласного значення, які будуть надавати допомогу вагітним із ознаками або підозрою на коронавірусну інфекцію. У нас є два ізольовані пологові зали, де вхід і вихід – лише ззовні. Тобто якщо пацієнтка поступатиме з ознаками респіраторної інфекції чи ризиком коронавірусу, то її доправлять туди. Ці зали оснащені вентиляційними системами, є можливість штучної вентиляції легень, тобто доступ до реанімаційних заходів. А за потреби ці пологові зали трансформуються в операційні.
Чи достатньо в перинатальному центрі апаратів штучної вентиляції легень?
У нас є дев’ять апаратів штучної вентиляції легень. Із введенням карантину керівництво закладу ухвалило рішення про те, щоб планові операції, зокрема гінекологічні, у цей час не проводили. На сьогодні проводять планові акушерські операції. Тобто якщо пацієнтка з району чи з Луцька і в неї має бути плановий кесарів розтин, її оперують і надають медичну допомогу. Також допомогу надаватимуть у всіх ургентних випадках. Якщо буде багато вагітних жінок з ознаками інфекції, трансформуватимемо й інші пологові зали.
Коли жінка вдома чекає з дня на день на пологи, яким чином їй потрапити до перинатального центру?
Зазвичай такі пацієнтки мають інформацію від своїх лікарів, які ведуть вагітність. Коли починаються перейми, жінка звертається у приймальне відділення, її оглядає черговий лікар. Якщо це, скажімо, передвісники пологів і нема потреби в госпіталізації, їй надають потрібну інформацію, проводять запис КТГ і вона може повернутися додому. Якщо жінка потребує оперативного родорозрішення, це може вирішити районний гінеколог, він дає відповідне скерування, зазвичай це 39 тижнів вагітності, жінка поступає у приймальне відділення, її оформляють і наступного дня оперують.
Скільки жінок при надії наразі на обліку в перинатальному центрі?
На сьогодні це більш як 560 жінок.
Чи реально таку кількість людей забезпечити телефонним зв’язком з медиками? Скільки лікарів працює з ними в телефонному режимі?
Зауважу, що інформаційну допомогу можуть надати не тільки акушери-гінекологи. У нас працює четверо акушерів-гінекологів, які ведуть вагітних. Але інформацію щодо здавання аналізів, термінів їх виконання, корекції цих аналізів, попереднього запису можуть надати й акушерки. У нас працюють два реєстратори, які відповідають на ці дзвінки.
А як у період карантину із заняттями у школі мам? Чи є вони онлайн?
Наша школа мам цікава тим, що чотири дні ми працюємо у форматі занять, а п’ятий день – екскурсійний. І, напевно, саме за тим п’ятим днем нині шкодують вагітні, адже під час карантину вони не можуть відвідувати перинатальний центр, аби ознайомитися із закладом. У нас працює психолог, її номер телефону також є у соцмережах, наразі вона проводить тільки індивідуальні консультування в телефонному режимі.
Нещодавно з-за кордону, зокрема з Польщі, повернулося 3400 волинян. Серед них, очевидно, є і вагітні. Що як лікар порадите цим жінкам?
Передусім порадила б такій жінці зателефонувати до лікаря. Оскільки вона перебувала в країні, де є більше поширення коронавірусної інфекції, і є контактною особою, перш за все ми будемо запитувати про її загальне самопочуття, чи є температура, кашель, задишка, чи є скарги щодо жіночої сфери. Рекомендовано залишатися вдома. Якщо у неї підвищиться температура, треба звернутися до сімейного лікаря або в інфекційну лікарню. Якщо це великий термін вагітності, звичайно, вона буде нашою пацієнткою.
Чи достатньо в лікарів перинатального центру засобів захисту?
Так, у перинатальному центрі наявні засоби захисту – костюми, є екранізовані маски, рукавиці, деззасоби, антисептики, мило тощо. З дня на день чекаємо тестів для визначення COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:05
Коментарі 0
Останні новини
Чи можна гуляти вагітним під час карантину та чи безпечні антисептики: відповіді лікарки з Волині
Сьогодні, 11:49
У семи волинян підозрюють COVID-19
Сьогодні, 10:15
Медіа