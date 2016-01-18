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Танцюють під хіти тата: MONATIK показав, як проводить час із синами під час карантину

Танцюють під хіти тата: MONATIK показав, як проводить час із синами під час карантину
Український співак родом з Луцька Дмитро Монатік дотримується умов карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу.

Співак залишається вдома в оточенні дружини і двох синів. Нещодавно Monatik показав фоловерам, як він проводить час з дітьми, пише НВ.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував відео, на якому він танцює під свою пісню "Кружит", а його сини, Даня і Платон, повторюють за ним рухи.

"Кожен вечір ми танцюємо. Чи міг я уявити, що зі своїми дітьми буду танцювати під свою пісню, граючи в одну з улюблених ігор на PlayStation? Уявляв. Брехати не буду", - написав співак, закликаючи своїх підписників залишатися вдома.
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Который вечер мы танцуем, благодаря #JustDance на #PS4 !!! На карантине развлекает и открывает все новое и новое занятие. Спасает, в общем. Плюс! #JustDance2020 взяли #Кружит в свой #ПлейЛист !!! Чтоооо??? Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на #PlayStation ? Представлял. Врать не буду. В моём понимании, даже не музыканта, а в амплуа #Шпиллер - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой плойкой!!! Заюзаем однозначно!!! Всем владельцам #ps4 рекомендую #JustDance2020. Там #Кружит !!! Будьте здоровы!!! #MadeWithLoveAndRhytm

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)



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Теги: MONATIK, карантин, діти
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