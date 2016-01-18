Танцюють під хіти тата: MONATIK показав, як проводить час із синами під час карантину
Сьогодні, 17:11
Український співак родом з Луцька Дмитро Монатік дотримується умов карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу.
Співак залишається вдома в оточенні дружини і двох синів. Нещодавно Monatik показав фоловерам, як він проводить час з дітьми, пише НВ.
На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував відео, на якому він танцює під свою пісню "Кружит", а його сини, Даня і Платон, повторюють за ним рухи.
"Кожен вечір ми танцюємо. Чи міг я уявити, що зі своїми дітьми буду танцювати під свою пісню, граючи в одну з улюблених ігор на PlayStation? Уявляв. Брехати не буду", - написав співак, закликаючи своїх підписників залишатися вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Співак залишається вдома в оточенні дружини і двох синів. Нещодавно Monatik показав фоловерам, як він проводить час з дітьми, пише НВ.
На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував відео, на якому він танцює під свою пісню "Кружит", а його сини, Даня і Платон, повторюють за ним рухи.
"Кожен вечір ми танцюємо. Чи міг я уявити, що зі своїми дітьми буду танцювати під свою пісню, граючи в одну з улюблених ігор на PlayStation? Уявляв. Брехати не буду", - написав співак, закликаючи своїх підписників залишатися вдома.
Переглянути цей допис в Instagram
Который вечер мы танцуем, благодаря #JustDance на #PS4 !!! На карантине развлекает и открывает все новое и новое занятие. Спасает, в общем. Плюс! #JustDance2020 взяли #Кружит в свой #ПлейЛист !!! Чтоооо??? Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на #PlayStation ? Представлял. Врать не буду. В моём понимании, даже не музыканта, а в амплуа #Шпиллер - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой плойкой!!! Заюзаем однозначно!!! Всем владельцам #ps4 рекомендую #JustDance2020. Там #Кружит !!! Будьте здоровы!!! #MadeWithLoveAndRhytm
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
HNYDA
Останні новини
Духневич захворіла на COVID-19
Сьогодні, 18:03
Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:53
Танцюють під хіти тата: MONATIK показав, як проводить час із синами під час карантину
Сьогодні, 17:11
Медіа