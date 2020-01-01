В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина).За добу було зафіксували 93 нові випадки.Наразі коронавірусну хворобу виявили:▪️Вінницька область — 16 випадків;▪️Волинська область — 2 випадки;▪️Дніпропетровська область — 7 випадків;▪️Донецька область — 2 випадки;▪️Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 10 випадків;▪️Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;▪️м. Київ — 74 випадки;▪️Київська область — 41 випадок;▪️Львівська область — 5 випадків;▪️Луганська область — 2 випадки;▪️Миколаївська область — 1 випадок;▪️Одеська область — 6 випадків;▪️Полтавська область — 1 випадок;▪️Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);▪️Сумська область — 5 випадків (1 летальний);▪️Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Хмельницька область — 1 випадок▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;▪️Черкаська область — 3 випадки;▪️Чернігівська область — 1 випадок.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.Станом на ранок 28 березня 2020 року до центру надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.