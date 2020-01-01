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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу
В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина).

За добу було зафіксували 93 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

▪️Вінницька область — 16 випадків;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 7 випадків;
▪️Донецька область — 2 випадки;
▪️Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 10 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
▪️м. Київ — 74 випадки;
▪️Київська область — 41 випадок;
▪️Львівська область — 5 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Миколаївська область — 1 випадок;
▪️Одеська область — 6 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
▪️Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
▪️Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 1 випадок
▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
▪️Черкаська область — 3 випадки;
▪️Чернігівська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 березня 2020 року до центру надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Україна
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