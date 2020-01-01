У Луцьку безкоштовно роздаватимуть антисептики





Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.



Про місця розповсюдження антисептика обіцяють повідомити згодом.



Як зауважив Ігор Поліщук, після того, як перша партія антисептиків закінчиться, у Луцьку замовлятимуть такі засоби дезінфекції ще.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада замовила 10 000 одиниць антисептика, який будуть безкоштовно видавати лучанам, соціальним службам, медикам, поліції, муніципальній варті та усім, хто сьогодні посилено працює у зв‘язку з карантином.Про це повідомив радник мерана своїй сторінці у facebook.Про місця розповсюдження антисептика обіцяють повідомити згодом.Як зауважив Ігор Поліщук, після того, як перша партія антисептиків закінчиться, у Луцьку замовлятимуть такі засоби дезінфекції ще.

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