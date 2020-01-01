У Луцьку безкоштовно роздаватимуть антисептики
Сьогодні, 10:50
Луцька міська рада замовила 10 000 одиниць антисептика, який будуть безкоштовно видавати лучанам, соціальним службам, медикам, поліції, муніципальній варті та усім, хто сьогодні посилено працює у зв‘язку з карантином.
Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
Про місця розповсюдження антисептика обіцяють повідомити згодом.
Як зауважив Ігор Поліщук, після того, як перша партія антисептиків закінчиться, у Луцьку замовлятимуть такі засоби дезінфекції ще.
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Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
Про місця розповсюдження антисептика обіцяють повідомити згодом.
Як зауважив Ігор Поліщук, після того, як перша партія антисептиків закінчиться, у Луцьку замовлятимуть такі засоби дезінфекції ще.
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