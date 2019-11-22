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У Луцьку чоловік вкрав кабель з території храму

У Луцьку чоловік вкрав кабель з території храму
У Луцьку поліцейські оперативно затримали викрадача кабелю.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

38-річний житель Луцького району 27 березня вранці, шляхом вільного доступу, викрав 20 метрів силового кабелю із території храму, що в обласному центрі. Сума завданих збитків становить 5 тисяч гривень.

З’ясувалося, що напередодні чоловік уже скоїв аналогічну крадіжку із території цього ж храму. Викрадений кабель правоохоронці вилучили.

Слідчі оголосили йому про підозру у інкримінованих злочинах, передбачених ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, кабель, храм
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