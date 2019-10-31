Волинський фотомайстер «упіймав» яскраву пташку

Максим Рудік показав світлини шишкаря ялинового.



Фото він розмісти на сторінці "Птахи України" у facebook.



"Лайфер якого аж ніяк не очікував побачити. Загалом було 2 птаха (обидва самці), спочатку повзали по землі, а потім злетіли на дерева", - відзначив Рудік.



За його словами, світлини зроблені 25 березня у місті Ківерці.



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