Волинський фотомайстер «упіймав» яскраву пташку
Сьогодні, 15:16
Волинський фотограф Максим Рудік показав світлини шишкаря ялинового.
Фото він розмісти на сторінці "Птахи України" у facebook.
"Лайфер якого аж ніяк не очікував побачити. Загалом було 2 птаха (обидва самці), спочатку повзали по землі, а потім злетіли на дерева", - відзначив Рудік.
За його словами, світлини зроблені 25 березня у місті Ківерці.
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Фото він розмісти на сторінці "Птахи України" у facebook.
"Лайфер якого аж ніяк не очікував побачити. Загалом було 2 птаха (обидва самці), спочатку повзали по землі, а потім злетіли на дерева", - відзначив Рудік.
За його словами, світлини зроблені 25 березня у місті Ківерці.
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