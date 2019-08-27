Аваков розповів, чи штрафуватимуть українців за вихід на вулицю без потреби
Сьогодні, 14:10
Якщо в Україні введуть надзвичайний стан, українців можуть штрафувати за вихід на вулицю без нагальної потреби.
Про це в інтерв’ю «Бабелю» сказав керівник МВС Арсен Аваков.
«Якщо введуть надзвичайний стан, він обмежує конституційне право на свободу переміщення. Після цього повинні будуть визначити розмір штрафів, що будуть співвідноситися зі статтями кримінального кодексу», — зазначив міністр.
За його словами, наразі ми не потребуємо надзвичайного стану, вистачає інструментів надзвичайної ситуації.
«Чи можливий надзвичайний стан у нас? Так, можливий, коли президент видасть указ, а парламент протягом 48 годин його підтримає. Наразі ми не потребуємо надзвичайного стану. Вистачає інструментів надзвичайної ситуації. Суспільство, переважно, реагує адекватно й буде реагувати ще адекватніше, коли цифри статистики, на жаль, стануть сумнішими», — сказав Аваков.
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Про це в інтерв’ю «Бабелю» сказав керівник МВС Арсен Аваков.
«Якщо введуть надзвичайний стан, він обмежує конституційне право на свободу переміщення. Після цього повинні будуть визначити розмір штрафів, що будуть співвідноситися зі статтями кримінального кодексу», — зазначив міністр.
За його словами, наразі ми не потребуємо надзвичайного стану, вистачає інструментів надзвичайної ситуації.
«Чи можливий надзвичайний стан у нас? Так, можливий, коли президент видасть указ, а парламент протягом 48 годин його підтримає. Наразі ми не потребуємо надзвичайного стану. Вистачає інструментів надзвичайної ситуації. Суспільство, переважно, реагує адекватно й буде реагувати ще адекватніше, коли цифри статистики, на жаль, стануть сумнішими», — сказав Аваков.
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