У МОЗ придумали, що робити з людьми без декларацій із сімейним лікарем





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"Ми будемо рекомендувати центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих з коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні: саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації з сімейним лікарем".



"У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і утруднене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися по медичну допомогу, в тому числі шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - відзначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 28 березня.



Ляшко також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ України порекомендує доукомплектувати центри первинної медико-санітарної допомоги лікарями, які будуть надавати допомогу пацієнтам без декларацій із сімейним лікарем у разі підозри на коронавірус.Про це інформує Українська правда "Ми будемо рекомендувати центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих з коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні: саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації з сімейним лікарем"."У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і утруднене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися по медичну допомогу, в тому числі шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - відзначив головний санітарний лікар Українина брифінгу 28 березня.Ляшко також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.

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