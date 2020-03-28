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У МОЗ придумали, що робити з людьми без декларацій із сімейним лікарем

У МОЗ придумали, що робити з людьми без декларацій із сімейним лікарем
МОЗ України порекомендує доукомплектувати центри первинної медико-санітарної допомоги лікарями, які будуть надавати допомогу пацієнтам без декларацій із сімейним лікарем у разі підозри на коронавірус.

Про це інформує Українська правда.

"Ми будемо рекомендувати центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих з коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні: саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації з сімейним лікарем".

"У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і утруднене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися по медичну допомогу, в тому числі шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - відзначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 28 березня.

Ляшко також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.

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Теги: МОЗ, декларації
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