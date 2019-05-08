Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним
Сьогодні, 16:50
Засудили водія, котрий у Луцьку на смерть збив пішохода.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у листопаді на вулиці Львівській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat допустив наїзд на 34-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм перехожий помер.
За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 56-річного водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі умовно з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 два роки.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у листопаді на вулиці Львівській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat допустив наїзд на 34-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм перехожий помер.
За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 56-річного водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі умовно з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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