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Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним

Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним
Засудили водія, котрий у Луцьку на смерть збив пішохода.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у листопаді на вулиці Львівській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat допустив наїзд на 34-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм перехожий помер.

За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 56-річного водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі умовно з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 два роки.


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Теги: суд, аварія, ДТП, Луцьк
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