Нардепка заявила, що у неї виявили COVID-19

Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.



Про це інформує



"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.



У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів", - заявила вона у своєму Telegram-каналі.



Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.



У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позафракційна нардепзаявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.Про це інформує Українська правда "Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів", - заявила вона у своєму Telegram-каналі.Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.

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