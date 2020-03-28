Нардепка заявила, що у неї виявили COVID-19
Сьогодні, 13:30
Позафракційна нардеп Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.
Про це інформує Українська правда.
"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.
У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів", - заявила вона у своєму Telegram-каналі.
Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.
У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.
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Про це інформує Українська правда.
"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.
У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів", - заявила вона у своєму Telegram-каналі.
Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.
У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.
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Коментарі 1
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