вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нардепка заявила, що у неї виявили COVID-19

Нардепка заявила, що у неї виявили COVID-19
Позафракційна нардеп Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.

Про це інформує Українська правда.

"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.

У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів", - заявила вона у своєму Telegram-каналі.

Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.

У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нардеп, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коронавірус - як сифіліс або гонорея:важко пригадати, де підхопив.
Відповісти
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:51
Нардепка заявила, що у неї виявили COVID-19
Сьогодні, 13:30
Хворих уже лікують на вулиці, – волинянка про ситуацію з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 13:18
У Луцьку чоловік вкрав кабель з території храму
Сьогодні, 12:49
У МОЗ придумали, що робити з людьми без декларацій із сімейним лікарем
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Ще в одного нардепа діагностували коронавірус Ще в одного нардепа діагностували коронавірус
22 березень, 11:38
Хворих уже лікують на вулиці, – волинянка про ситуацію з коронавірусом в Італії Хворих уже лікують на вулиці, – волинянка про ситуацію з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 13:18
Чи можна гуляти вагітним під час карантину та чи безпечні антисептики: відповіді лікарки з Волині Чи можна гуляти вагітним під час карантину та чи безпечні антисептики: відповіді лікарки з Волині
Сьогодні, 11:49
«Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину «Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину
Сьогодні, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:51
 0
Нардепка заявила, що у неї виявили COVID-19
Сьогодні, 13:30
 0
Хворих уже лікують на вулиці, – волинянка про ситуацію з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 13:18
 0
У Луцьку чоловік вкрав кабель з території храму
Сьогодні, 12:49
 0
У МОЗ придумали, що робити з людьми без декларацій із сімейним лікарем
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8