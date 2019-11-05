вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили деталі пожежі в багатоповерхівці на Волині

Повідомили деталі пожежі в багатоповерхівці на Волині
Ввечері 27-го березня близько 22:30 у Володимирі-Волинському трапилася пожежа у багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.

Загоряння сталося на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Академіка Глушкова, 12, інформує БУГ.

Зі слів пожежників, горіти почало з балкону. У квартирі нікого не було.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

На місце події вииїжджало три бригади рятувальників.

Вогонь пошкодив балкон та вікна і двері, що вели на нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський фотомайстер «упіймав» яскраву пташку
Сьогодні, 15:16
Як корисно і без паніки провести карантин: ТОП-5 порад від луцького психолога
Сьогодні, 14:52
Повідомили деталі пожежі в багатоповерхівці на Волині
Сьогодні, 14:40
Аваков розповів, чи штрафуватимуть українців за вихід на вулицю без потреби
Сьогодні, 14:10
Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку
18 березень, 09:25
У Володимирі горіла овочебаза У Володимирі горіла овочебаза
12 лютий, 12:47
У Володимирі під час руху загорівся бус У Володимирі під час руху загорівся бус
05 листопад, 2019, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотомайстер «упіймав» яскраву пташку
Сьогодні, 15:16
 0
Як корисно і без паніки провести карантин: ТОП-5 порад від луцького психолога
Сьогодні, 14:52
 0
Повідомили деталі пожежі в багатоповерхівці на Волині
Сьогодні, 14:40
 0
Аваков розповів, чи штрафуватимуть українців за вихід на вулицю без потреби
Сьогодні, 14:10
 0
Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8