Повідомили деталі пожежі в багатоповерхівці на Волині





Загоряння сталося на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Академіка Глушкова, 12, інформує



Зі слів пожежників, горіти почало з балкону. У квартирі нікого не було.



Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



На місце події вииїжджало три бригади рятувальників.



Вогонь пошкодив балкон та вікна і двері, що вели на нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 27-го березня близько 22:30 у Володимирі-Волинському трапилася пожежа у багатоповерхівці . На щастя, ніхто не постраждав.Загоряння сталося на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Академіка Глушкова, 12, інформує БУГ Зі слів пожежників, горіти почало з балкону. У квартирі нікого не було.Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.На місце події вииїжджало три бригади рятувальників.Вогонь пошкодив балкон та вікна і двері, що вели на нього.

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