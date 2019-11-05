Повідомили деталі пожежі в багатоповерхівці на Волині
Сьогодні, 14:40
Ввечері 27-го березня близько 22:30 у Володимирі-Волинському трапилася пожежа у багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.
Загоряння сталося на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Академіка Глушкова, 12, інформує БУГ.
Зі слів пожежників, горіти почало з балкону. У квартирі нікого не було.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На місце події вииїжджало три бригади рятувальників.
Вогонь пошкодив балкон та вікна і двері, що вели на нього.
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Загоряння сталося на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Академіка Глушкова, 12, інформує БУГ.
Зі слів пожежників, горіти почало з балкону. У квартирі нікого не було.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На місце події вииїжджало три бригади рятувальників.
Вогонь пошкодив балкон та вікна і двері, що вели на нього.
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