Духневич захворіла на COVID-19
Сьогодні, 18:03
Директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.
«Перший» зв'язався з Ларисою Духневич телефоном і попросив прокоментувати чутки про її хворобу.
Нагадаємо, на Волині підтвердили 2 випадки коронавірусу. Утім, в ОДА відмовилися коментувати, хто другий захворілий, посилаючись на лікарську таємницю.
«Так, мені дійсно кілька днів тому поставили діагноз «коронавірус». До речі, чутки про те, що я приїхала з хворобою з-за кордону — цілковита неправда. За кордоном не була. Скоріш усього, інфікувалася, коли вела огляд одного з пацієнтів, який нещодавно повернувся з-за кордону. Наразі ця людина в самоізоляції під наглядом.
У перший же день, коли у мене піднялася температура, я залишилася вдома, на самоізоляції. Тоді ж мені зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним.
Через тиждень мені погіршало. Госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. В окрему палату, щоб не контактувати з іншими хворими, з обмеженим доступом персоналу. Діагностували пневмонію. Повторно зробили тест на грип і коронавірус. Коронавірус підтвердився.
Тоді мене — у середу, 25 березня — перевели на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню. Тобто у міській лікарні я пробула неповних три дні.
Під час лікування дотримувалися усіх санітарно-гігієнічних норм і обмежень. Усіх осіб, які зі мною контактували — а це п'ятеро людей — відправили на карантин, вони — під наглядом.
Усе під контролем, ситуація контролюється санепідеміологами.
Усім, хто допомагає у цей складний час — вдячна за допомогу і підтримку» - розповіла Лариса Духневич.
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«Перший» зв'язався з Ларисою Духневич телефоном і попросив прокоментувати чутки про її хворобу.
Нагадаємо, на Волині підтвердили 2 випадки коронавірусу. Утім, в ОДА відмовилися коментувати, хто другий захворілий, посилаючись на лікарську таємницю.
«Так, мені дійсно кілька днів тому поставили діагноз «коронавірус». До речі, чутки про те, що я приїхала з хворобою з-за кордону — цілковита неправда. За кордоном не була. Скоріш усього, інфікувалася, коли вела огляд одного з пацієнтів, який нещодавно повернувся з-за кордону. Наразі ця людина в самоізоляції під наглядом.
У перший же день, коли у мене піднялася температура, я залишилася вдома, на самоізоляції. Тоді ж мені зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним.
Через тиждень мені погіршало. Госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. В окрему палату, щоб не контактувати з іншими хворими, з обмеженим доступом персоналу. Діагностували пневмонію. Повторно зробили тест на грип і коронавірус. Коронавірус підтвердився.
Тоді мене — у середу, 25 березня — перевели на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню. Тобто у міській лікарні я пробула неповних три дні.
Під час лікування дотримувалися усіх санітарно-гігієнічних норм і обмежень. Усіх осіб, які зі мною контактували — а це п'ятеро людей — відправили на карантин, вони — під наглядом.
Усе під контролем, ситуація контролюється санепідеміологами.
Усім, хто допомагає у цей складний час — вдячна за допомогу і підтримку» - розповіла Лариса Духневич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 10
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Уже підтошнює від лапші.
В області два хворих - дитина маленька і Духневич, правду про яку не змогли сховати. Питання - від кого заразилась Духневич? Від семирічної дівчинки???
щоб «страху» на людей ще більшого нагнати і... лопатами, лопатами гребти грошикі. Всі ми ходимо під одним богом ... скільки б клубочок не вився, а кінець прийде! Слава Україні! Ганьба олігархам і їхнім підлабузникам!!!