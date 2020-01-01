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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Духневич захворіла на COVID-19

Духневич захворіла на COVID-19
Директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

«Перший» зв'язався з Ларисою Духневич телефоном і попросив прокоментувати чутки про її хворобу.

Нагадаємо, на Волині підтвердили 2 випадки коронавірусу. Утім, в ОДА відмовилися коментувати, хто другий захворілий, посилаючись на лікарську таємницю.

«Так, мені дійсно кілька днів тому поставили діагноз «коронавірус». До речі, чутки про те, що я приїхала з хворобою з-за кордону — цілковита неправда. За кордоном не була. Скоріш усього, інфікувалася, коли вела огляд одного з пацієнтів, який нещодавно повернувся з-за кордону. Наразі ця людина в самоізоляції під наглядом.

У перший же день, коли у мене піднялася температура, я залишилася вдома, на самоізоляції. Тоді ж мені зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним.

Через тиждень мені погіршало. Госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. В окрему палату, щоб не контактувати з іншими хворими, з обмеженим доступом персоналу. Діагностували пневмонію. Повторно зробили тест на грип і коронавірус. Коронавірус підтвердився.

Тоді мене — у середу, 25 березня — перевели на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню. Тобто у міській лікарні я пробула неповних три дні.

Під час лікування дотримувалися усіх санітарно-гігієнічних норм і обмежень. Усіх осіб, які зі мною контактували — а це п'ятеро людей — відправили на карантин, вони — під наглядом.

Усе під контролем, ситуація контролюється санепідеміологами.

Усім, хто допомагає у цей складний час — вдячна за допомогу і підтримку» - розповіла Лариса Духневич.

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Теги: коронавірус, Лариса Духневич
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Коментарі 10
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Бажаю здоров'я та швидкого одужання. Хай Бог Вам допомагає.
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Було зовсім не так, і де духневич зараз? Чи це знов секрет?
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Ой вже забрехалася
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За цю брехню треба її на нари.
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Директор лікарні оглядала потенційно хворого, від якого заразилась, можливо, але він здоровий.
Уже підтошнює від лапші.
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Виходить: дівчика, горлач і духневич. Вже не 2 випадки!
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Люди що ви робите?Брудом поливаєте?а не думаєте,що завтра і ви можете захворіти? Звичайно краще вірити в те що десь була,бо ж не буде привчити принижувати.Нехай швидше одужує!
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Замовна стаття виходить на новинному сервісі, що належить її сусідові по заміській віллі. Рука-обличчя.
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Брудом поливаємо і не думаємо що можемо захворіти? Та ми в цьому впевнені. Тільки думали що одна київська влада пришелепкувата, але й тут на місцях очільники медицини ведуть себе як діти.
В області два хворих - дитина маленька і Духневич, правду про яку не змогли сховати. Питання - від кого заразилась Духневич? Від семирічної дівчинки???
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Аж сама Духневич оглядала хворого на коронавірус!!! Ну тепер слід чекати позитивного результату на вірус в Палиці,
щоб «страху» на людей ще більшого нагнати і... лопатами, лопатами гребти грошикі. Всі ми ходимо під одним богом ... скільки б клубочок не вився, а кінець прийде! Слава Україні! Ганьба олігархам і їхнім підлабузникам!!!
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