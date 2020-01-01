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У Луцьку викрили підпільне казино

У Луцьку викрили підпільне казино
Прокурори Луцької місцевої прокуратури спільно з працівниками Луцького відділу поліції та Управління стратегічних розслідувань у Волинській області, 27 березня у Луцьку викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино, — інформують у пресслужбі прокуратури області.

У закладі в самому центрі міста виявили і вилучили готівкові кошти, комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.
Шістьох громадян, які перебували у підпільному казино, притягнуто до адміністративної відповідальності за участь в організованих азартних іграх та порушення обмежень, пов’язаних із карантином.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Вживаються заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

У Луцьку викрили підпільне казино

У Луцьку викрили підпільне казино

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Теги: прокуратура, казино, луцьк
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