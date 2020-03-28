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У волинянина експрес-тест на COVID-19 показав позитивний результат

У волинянина експрес-тест на COVID-19 показав позитивний результат
Сьогодні, 28 березня, до Нововолинського центру ПМСД звернувся чоловік і повідомив, що у нього симптоми, притаманні хворим, інфікованим коронавірусом.

Медики оглянули пацієнта та провели експрес-тестування на COVID-19. Тест дав позитивний результат. Його госпіталізували до інфекційного відділення ЦМЛ, - пише Нововолинськ.com.ua

Можливе джерело зараження та коло контактних осіб нині встановлює поліція. Остаточний результат дасть аналіз ПРЛ.

Головна лікарка Нововолинського центру ПМСД Ольга Попіка розповіла, що упродовж останніх кількох діб із симтомами респіраторних хвороб до амбулаторій зверталося чимало пацієнтів. Переважно це люди, що були за кордоном. Їх тестування дало негативні результати.

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Теги: коронавірус, волинь, здоров'я
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