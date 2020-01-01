29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначає фотограф Влад Кардаш (на фото).
Також святкують секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт, журналістка Олена П’яних.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, невичерпної енергії та любові.
Іменини цього дня – у Трохима й Олександра. Хай ангел-охоронець буде завжди поряд із вами.
Також цього дня 1889 року був створений рецепт кока-коли.
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Також святкують секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт, журналістка Олена П’яних.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, невичерпної енергії та любові.
Іменини цього дня – у Трохима й Олександра. Хай ангел-охоронець буде завжди поряд із вами.
Також цього дня 1889 року був створений рецепт кока-коли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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