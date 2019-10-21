Оприлюднили номери телефонів сімейних лікарів Ковельського району
Сьогодні, 07:18
Ковельське МТМО опублікувало список номерів мобільних телефонів сімейних лікарів міста та району.
Про це інформує Ковельська РДА.
Отримати необхідні консультації можна, зателефонувавши до сімейних лікарів.
Телефони сімейних лікарів Ковельський район
Вітик Ганна Семенівна Облапська АЗПСМ: 0973587381
Маліцький Віктор В’ячеславович Зарічанська АЗПСМ: 0673611105
Потішук Юлія Володимирівна Скулинська АЗПСМ: 0951667677
Потішук Юлія Володимирівна Білинська АЗПСМ: 0951667677
Карпук Ольга Олексіївна Дубівська АЗПСМ: 0975441904
Вітик Ганна Семенівна Дубівська АЗПСМ: 0973587381
Репета Петро Миколайович Уховецька АЗПСМ: 06691883220976573876
Лисик Олег Станіславович Поворська АЗПСМ: 0976468556
Кропива Вячеслав Юхимович Велицька АЗПСМ: 0955136215
Зима Олександр Петрович Люблинецька АЗПСМ: 0673346648
Котік Вікторія Вікторівна Люблинецька АЗПСМ: 0680191000
Турко Павло Миколайович Любитівська АЗПСМ: 0986561086
Костецький Андрій Герасимович Голобська АЗПСМ: 0681091754
Смолякова Галина Петрівна Голобська АЗПСМ: 0989445843
Мельничук Оксана Петрівна Голобська АЗПСМ: 0687018970
Давидюк Геннадій Андрійович Голобська АЗПСМ: 0687466590
Жигалова Юлія Калениківна Голобська АЗПСМ: 0979917258
Номери телефонів сімейних лікарів м. Ковель
Амбулаторія ЗПСМ №1▪
Цимбал Наталія Борисівна: 0685843524
Басіста Валентина Петрівна: 0506737042
Миронюк Любов Адамівна: 0685627229
Чавус Надія Василівна: 0968732606
Марценюк Тетяна Леонтіївна: 0961594227
Зима Олег Петрович: 0638905315
Нестеренко Любов Богданівна: 0673615884
Питель Ірина Іванівна: 0682330693
Вознюк Тамара Миколаївна: 0991167156
Ковганич Лілія Володимирівна: 0993107367
Ковальчук Софія Володимирівна: 0936691128
Котик Надія Михайлівна: 0984590739
Кінах Олеся Іванівна: 0967529909
Мокійчук Юлія Іванівна: 0671650687
Лазаренко Марія Петрівна: 0976699473
Романюк Тетяна Павлівна: 0952582359
Качинська Людмила Василівна: 0979687337
Коцюбчик Тамара Віталіївна: 0978665729
Амбулаторія ЗПСМ №2▪
Супрунюк Людмила Сергіївна: 0987785119
Степанюк Анатолій Васильович: 0630411850 0663941101
Янів Тамара Степанівна: 0667896505
Звоздяк Наталія Володимирівна: 0958895647
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковельська РДА.
Отримати необхідні консультації можна, зателефонувавши до сімейних лікарів.
Телефони сімейних лікарів Ковельський район
Вітик Ганна Семенівна Облапська АЗПСМ: 0973587381
Маліцький Віктор В’ячеславович Зарічанська АЗПСМ: 0673611105
Потішук Юлія Володимирівна Скулинська АЗПСМ: 0951667677
Потішук Юлія Володимирівна Білинська АЗПСМ: 0951667677
Карпук Ольга Олексіївна Дубівська АЗПСМ: 0975441904
Вітик Ганна Семенівна Дубівська АЗПСМ: 0973587381
Репета Петро Миколайович Уховецька АЗПСМ: 06691883220976573876
Лисик Олег Станіславович Поворська АЗПСМ: 0976468556
Кропива Вячеслав Юхимович Велицька АЗПСМ: 0955136215
Зима Олександр Петрович Люблинецька АЗПСМ: 0673346648
Котік Вікторія Вікторівна Люблинецька АЗПСМ: 0680191000
Турко Павло Миколайович Любитівська АЗПСМ: 0986561086
Костецький Андрій Герасимович Голобська АЗПСМ: 0681091754
Смолякова Галина Петрівна Голобська АЗПСМ: 0989445843
Мельничук Оксана Петрівна Голобська АЗПСМ: 0687018970
Давидюк Геннадій Андрійович Голобська АЗПСМ: 0687466590
Жигалова Юлія Калениківна Голобська АЗПСМ: 0979917258
Номери телефонів сімейних лікарів м. Ковель
Амбулаторія ЗПСМ №1▪
Цимбал Наталія Борисівна: 0685843524
Басіста Валентина Петрівна: 0506737042
Миронюк Любов Адамівна: 0685627229
Чавус Надія Василівна: 0968732606
Марценюк Тетяна Леонтіївна: 0961594227
Зима Олег Петрович: 0638905315
Нестеренко Любов Богданівна: 0673615884
Питель Ірина Іванівна: 0682330693
Вознюк Тамара Миколаївна: 0991167156
Ковганич Лілія Володимирівна: 0993107367
Ковальчук Софія Володимирівна: 0936691128
Котик Надія Михайлівна: 0984590739
Кінах Олеся Іванівна: 0967529909
Мокійчук Юлія Іванівна: 0671650687
Лазаренко Марія Петрівна: 0976699473
Романюк Тетяна Павлівна: 0952582359
Качинська Людмила Василівна: 0979687337
Коцюбчик Тамара Віталіївна: 0978665729
Амбулаторія ЗПСМ №2▪
Супрунюк Людмила Сергіївна: 0987785119
Степанюк Анатолій Васильович: 0630411850 0663941101
Янів Тамара Степанівна: 0667896505
Звоздяк Наталія Володимирівна: 0958895647
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оприлюднили номери телефонів сімейних лікарів Ковельського району
Сьогодні, 07:18
Які продукти сприяють підвищенню настрою
Сьогодні, 05:13
Юна волинянка – призерка обласного музичного конкурсу
Сьогодні, 04:06
У Вінниці частково перекрили в'їзди у місто
Сьогодні, 04:07
У містечку на Волині — новий режим роботи закладів торгівлі
Сьогодні, 02:14
Медіа