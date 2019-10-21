Оприлюднили номери телефонів сімейних лікарів Ковельського району





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Отримати необхідні консультації можна, зателефонувавши до сімейних лікарів.



Телефони сімейних лікарів Ковельський район



Вітик Ганна Семенівна Облапська АЗПСМ: 0973587381

Маліцький Віктор В’ячеславович Зарічанська АЗПСМ: 0673611105

Потішук Юлія Володимирівна Скулинська АЗПСМ: 0951667677

Потішук Юлія Володимирівна Білинська АЗПСМ: 0951667677

Карпук Ольга Олексіївна Дубівська АЗПСМ: 0975441904

Вітик Ганна Семенівна Дубівська АЗПСМ: 0973587381

Репета Петро Миколайович Уховецька АЗПСМ: 06691883220976573876

Лисик Олег Станіславович Поворська АЗПСМ: 0976468556

Кропива Вячеслав Юхимович Велицька АЗПСМ: 0955136215

Зима Олександр Петрович Люблинецька АЗПСМ: 0673346648

Котік Вікторія Вікторівна Люблинецька АЗПСМ: 0680191000

Турко Павло Миколайович Любитівська АЗПСМ: 0986561086

Костецький Андрій Герасимович Голобська АЗПСМ: 0681091754

Смолякова Галина Петрівна Голобська АЗПСМ: 0989445843

Мельничук Оксана Петрівна Голобська АЗПСМ: 0687018970

Давидюк Геннадій Андрійович Голобська АЗПСМ: 0687466590

Жигалова Юлія Калениківна Голобська АЗПСМ: 0979917258

Номери телефонів сімейних лікарів м. Ковель



Амбулаторія ЗПСМ №1▪



Цимбал Наталія Борисівна: 0685843524

Басіста Валентина Петрівна: 0506737042

Миронюк Любов Адамівна: 0685627229

Чавус Надія Василівна: 0968732606

Марценюк Тетяна Леонтіївна: 0961594227

Зима Олег Петрович: 0638905315

Нестеренко Любов Богданівна: 0673615884

Питель Ірина Іванівна: 0682330693

Вознюк Тамара Миколаївна: 0991167156

Ковганич Лілія Володимирівна: 0993107367

Ковальчук Софія Володимирівна: 0936691128

Котик Надія Михайлівна: 0984590739

Кінах Олеся Іванівна: 0967529909

Мокійчук Юлія Іванівна: 0671650687

Лазаренко Марія Петрівна: 0976699473

Романюк Тетяна Павлівна: 0952582359

Качинська Людмила Василівна: 0979687337

Коцюбчик Тамара Віталіївна: 0978665729



Амбулаторія ЗПСМ №2▪



Супрунюк Людмила Сергіївна: 0987785119

Степанюк Анатолій Васильович: 0630411850 0663941101

Янів Тамара Степанівна: 0667896505

Звоздяк Наталія Володимирівна: 0958895647

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельське МТМО опублікувало список номерів мобільних телефонів сімейних лікарів міста та району.Про це інформує Ковельська РДА.Отримати необхідні консультації можна, зателефонувавши до сімейних лікарів.Телефони сімейних лікарів Ковельський районВітик Ганна Семенівна Облапська АЗПСМ: 0973587381Маліцький Віктор В’ячеславович Зарічанська АЗПСМ: 0673611105Потішук Юлія Володимирівна Скулинська АЗПСМ: 0951667677Потішук Юлія Володимирівна Білинська АЗПСМ: 0951667677Карпук Ольга Олексіївна Дубівська АЗПСМ: 0975441904Вітик Ганна Семенівна Дубівська АЗПСМ: 0973587381Репета Петро Миколайович Уховецька АЗПСМ: 06691883220976573876Лисик Олег Станіславович Поворська АЗПСМ: 0976468556Кропива Вячеслав Юхимович Велицька АЗПСМ: 0955136215Зима Олександр Петрович Люблинецька АЗПСМ: 0673346648Котік Вікторія Вікторівна Люблинецька АЗПСМ: 0680191000Турко Павло Миколайович Любитівська АЗПСМ: 0986561086Костецький Андрій Герасимович Голобська АЗПСМ: 0681091754Смолякова Галина Петрівна Голобська АЗПСМ: 0989445843Мельничук Оксана Петрівна Голобська АЗПСМ: 0687018970Давидюк Геннадій Андрійович Голобська АЗПСМ: 0687466590Жигалова Юлія Калениківна Голобська АЗПСМ: 0979917258Номери телефонів сімейних лікарів м. КовельАмбулаторія ЗПСМ №1▪Цимбал Наталія Борисівна: 0685843524Басіста Валентина Петрівна: 0506737042Миронюк Любов Адамівна: 0685627229Чавус Надія Василівна: 0968732606Марценюк Тетяна Леонтіївна: 0961594227Зима Олег Петрович: 0638905315Нестеренко Любов Богданівна: 0673615884Питель Ірина Іванівна: 0682330693Вознюк Тамара Миколаївна: 0991167156Ковганич Лілія Володимирівна: 0993107367Ковальчук Софія Володимирівна: 0936691128Котик Надія Михайлівна: 0984590739Кінах Олеся Іванівна: 0967529909Мокійчук Юлія Іванівна: 0671650687Лазаренко Марія Петрівна: 0976699473Романюк Тетяна Павлівна: 0952582359Качинська Людмила Василівна: 0979687337Коцюбчик Тамара Віталіївна: 0978665729Амбулаторія ЗПСМ №2▪Супрунюк Людмила Сергіївна: 0987785119Степанюк Анатолій Васильович: 0630411850 0663941101Янів Тамара Степанівна: 0667896505Звоздяк Наталія Володимирівна: 0958895647

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