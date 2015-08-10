Юна волинянка – призерка обласного музичного конкурсу





Учениця Шацької дитячої музичної школи Аріадна Матвіїшин виконала на конкурсній сцені два твори на сопілці і стала переможницею у своїй віковій категорії –



Юна музикантка вже п’ять років опановує гру на цьому інструменті. Зі слів викладачки Оксани Демедюк, дівчинка надзвичайно талановита і володіє майже абсолютним слухом.



«Наше знайомство відбулося два роки тому, до цього викладачкою Аріадни була Юлія Лобова, котра і прищепила їй любов до музики. Під час першої зустрічі в музичній школі ми обоє хвилювалися, проте дівчинка першою підійшла до мене і обняла. Я тоді подумала, що ми з нею таки знайдемо спільну мову. Так і сталося. Більше того, результат нашої співпраці перевершив усі мої сподівання!» – розповідає про обдаровану ученицю Оксана Василівна.



Аріадна часто повторює: «Музична школа – це найважливіше в моєму житті». Вона досконало опанувала сопілку, грає на баяні і мріє навчитися гри на барабанах. Перемога в конкурсі – це перший великий успіх юної сопілкарки, хоча в її творчості були вже призові місця у схожих мистецьких заходах. Зізнається, що сопілка – складний музичний інструмент, але велике бажання його опанувати долає всі перешкоди.



До конкурсу дівчинка сумлінно готувалася разом з викладачкою пані Оксаною і концертмейстеркою Інною Шаповаловою. Ті моменти творів «Гумореска» А. Дворжака і «Подільська кадриль» В. Гуцала, які на репетиціях не вдавалося виконати правильно, під час виступу на сцені Луцької музичної школи імені Фридерика Шопена прозвучали ідеально.



В результаті журі обласного конкурсу відзначило високий виконавський рівень музикантки з Шацька і присудило їй заслужене перше місце, нагородивши дипломом.



…На час карантину заняття в музичній школі не проводяться, і Аріадна сумує за цим домом, де живе музика, за колективом однодумців, емоціями, які переживає тільки тут, граючи на найдавнішому і такому багатогранному духовому інструменті. Але впевнена, що скоро знову туди повернеться, і вогонь її любові до музики, до солов’їних мелодій сопілки запалає з новою силою, відкривши шлях до нових творчих перемог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно на Волині відбувся обласний конкурс виконавців на сопілці та флейті Пана. У ньому взяли участь 22 юних музиканти із 12 мистецьких шкіл області.Учениця Шацької дитячої музичної школивиконала на конкурсній сцені два твори на сопілці і стала переможницею у своїй віковій категорії – пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд+».Юна музикантка вже п’ять років опановує гру на цьому інструменті. Зі слів викладачки, дівчинка надзвичайно талановита і володіє майже абсолютним слухом.«Наше знайомство відбулося два роки тому, до цього викладачкою Аріадни була Юлія Лобова, котра і прищепила їй любов до музики. Під час першої зустрічі в музичній школі ми обоє хвилювалися, проте дівчинка першою підійшла до мене і обняла. Я тоді подумала, що ми з нею таки знайдемо спільну мову. Так і сталося. Більше того, результат нашої співпраці перевершив усі мої сподівання!» – розповідає про обдаровану ученицю Оксана Василівна.Аріадна часто повторює: «Музична школа – це найважливіше в моєму житті». Вона досконало опанувала сопілку, грає на баяні і мріє навчитися гри на барабанах. Перемога в конкурсі – це перший великий успіх юної сопілкарки, хоча в її творчості були вже призові місця у схожих мистецьких заходах. Зізнається, що сопілка – складний музичний інструмент, але велике бажання його опанувати долає всі перешкоди.До конкурсу дівчинка сумлінно готувалася разом з викладачкою пані Оксаною і концертмейстеркою Інною Шаповаловою. Ті моменти творів «Гумореска» А. Дворжака і «Подільська кадриль» В. Гуцала, які на репетиціях не вдавалося виконати правильно, під час виступу на сцені Луцької музичної школи імені Фридерика Шопена прозвучали ідеально.В результаті журі обласного конкурсу відзначило високий виконавський рівень музикантки з Шацька і присудило їй заслужене перше місце, нагородивши дипломом.…На час карантину заняття в музичній школі не проводяться, і Аріадна сумує за цим домом, де живе музика, за колективом однодумців, емоціями, які переживає тільки тут, граючи на найдавнішому і такому багатогранному духовому інструменті. Але впевнена, що скоро знову туди повернеться, і вогонь її любові до музики, до солов’їних мелодій сопілки запалає з новою силою, відкривши шлях до нових творчих перемог.

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