Юна волинянка – призерка обласного музичного конкурсу
Сьогодні, 04:06
Нещодавно на Волині відбувся обласний конкурс виконавців на сопілці та флейті Пана. У ньому взяли участь 22 юних музиканти із 12 мистецьких шкіл області.
Учениця Шацької дитячої музичної школи Аріадна Матвіїшин виконала на конкурсній сцені два твори на сопілці і стала переможницею у своїй віковій категорії – пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд+».
Юна музикантка вже п’ять років опановує гру на цьому інструменті. Зі слів викладачки Оксани Демедюк, дівчинка надзвичайно талановита і володіє майже абсолютним слухом.
«Наше знайомство відбулося два роки тому, до цього викладачкою Аріадни була Юлія Лобова, котра і прищепила їй любов до музики. Під час першої зустрічі в музичній школі ми обоє хвилювалися, проте дівчинка першою підійшла до мене і обняла. Я тоді подумала, що ми з нею таки знайдемо спільну мову. Так і сталося. Більше того, результат нашої співпраці перевершив усі мої сподівання!» – розповідає про обдаровану ученицю Оксана Василівна.
Аріадна часто повторює: «Музична школа – це найважливіше в моєму житті». Вона досконало опанувала сопілку, грає на баяні і мріє навчитися гри на барабанах. Перемога в конкурсі – це перший великий успіх юної сопілкарки, хоча в її творчості були вже призові місця у схожих мистецьких заходах. Зізнається, що сопілка – складний музичний інструмент, але велике бажання його опанувати долає всі перешкоди.
До конкурсу дівчинка сумлінно готувалася разом з викладачкою пані Оксаною і концертмейстеркою Інною Шаповаловою. Ті моменти творів «Гумореска» А. Дворжака і «Подільська кадриль» В. Гуцала, які на репетиціях не вдавалося виконати правильно, під час виступу на сцені Луцької музичної школи імені Фридерика Шопена прозвучали ідеально.
В результаті журі обласного конкурсу відзначило високий виконавський рівень музикантки з Шацька і присудило їй заслужене перше місце, нагородивши дипломом.
…На час карантину заняття в музичній школі не проводяться, і Аріадна сумує за цим домом, де живе музика, за колективом однодумців, емоціями, які переживає тільки тут, граючи на найдавнішому і такому багатогранному духовому інструменті. Але впевнена, що скоро знову туди повернеться, і вогонь її любові до музики, до солов’їних мелодій сопілки запалає з новою силою, відкривши шлях до нових творчих перемог.
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Учениця Шацької дитячої музичної школи Аріадна Матвіїшин виконала на конкурсній сцені два твори на сопілці і стала переможницею у своїй віковій категорії – пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд+».
Юна музикантка вже п’ять років опановує гру на цьому інструменті. Зі слів викладачки Оксани Демедюк, дівчинка надзвичайно талановита і володіє майже абсолютним слухом.
«Наше знайомство відбулося два роки тому, до цього викладачкою Аріадни була Юлія Лобова, котра і прищепила їй любов до музики. Під час першої зустрічі в музичній школі ми обоє хвилювалися, проте дівчинка першою підійшла до мене і обняла. Я тоді подумала, що ми з нею таки знайдемо спільну мову. Так і сталося. Більше того, результат нашої співпраці перевершив усі мої сподівання!» – розповідає про обдаровану ученицю Оксана Василівна.
Аріадна часто повторює: «Музична школа – це найважливіше в моєму житті». Вона досконало опанувала сопілку, грає на баяні і мріє навчитися гри на барабанах. Перемога в конкурсі – це перший великий успіх юної сопілкарки, хоча в її творчості були вже призові місця у схожих мистецьких заходах. Зізнається, що сопілка – складний музичний інструмент, але велике бажання його опанувати долає всі перешкоди.
До конкурсу дівчинка сумлінно готувалася разом з викладачкою пані Оксаною і концертмейстеркою Інною Шаповаловою. Ті моменти творів «Гумореска» А. Дворжака і «Подільська кадриль» В. Гуцала, які на репетиціях не вдавалося виконати правильно, під час виступу на сцені Луцької музичної школи імені Фридерика Шопена прозвучали ідеально.
В результаті журі обласного конкурсу відзначило високий виконавський рівень музикантки з Шацька і присудило їй заслужене перше місце, нагородивши дипломом.
…На час карантину заняття в музичній школі не проводяться, і Аріадна сумує за цим домом, де живе музика, за колективом однодумців, емоціями, які переживає тільки тут, граючи на найдавнішому і такому багатогранному духовому інструменті. Але впевнена, що скоро знову туди повернеться, і вогонь її любові до музики, до солов’їних мелодій сопілки запалає з новою силою, відкривши шлях до нових творчих перемог.
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