В Україні підтвердили 356 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:32
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 356 випадків COVID-19.
Протягом доби зафіксували 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію, - інформують на сторінці ЦГЗ України.
Усього в Україні 9 летальних випадків від COVID-19. П'ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом за даними лише вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України досліджено більше 1 200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри.
В Україні аналізують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
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Протягом доби зафіксували 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію, - інформують на сторінці ЦГЗ України.
Усього в Україні 9 летальних випадків від COVID-19. П'ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом за даними лише вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України досліджено більше 1 200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри.
В Україні аналізують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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