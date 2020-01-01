В Україні підтвердили 356 випадків COVID-19





Протягом доби зафіксували 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію, - інформують на сторінці ЦГЗ України.



Усього в Україні 9 летальних випадків від COVID-19. П'ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Загалом за даними лише вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України досліджено більше 1 200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри.



В Україні аналізують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.







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