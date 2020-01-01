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В Україні підтвердили 356 випадків COVID-19

В Україні підтвердили 356 випадків COVID-19
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 356 випадків COVID-19.

Протягом доби зафіксували 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію, - інформують на сторінці ЦГЗ України.

Усього в Україні 9 летальних випадків від COVID-19. П'ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом за даними лише вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України досліджено більше 1 200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри.

В Україні аналізують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

В Україні підтвердили 356 випадків COVID-19


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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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