Луцький музей запрошує на екскурсію онлайн





Луцький Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, що у культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті», запрошує усіх бажаючих у 3D-тур великою залою актуального мистецтва, -



За допомогою сучасних технологій тепер можна оглянути експозицію вцілому, так і «підійти впритул» до кожного арт-об'єкта, аби роздивитися найдрібніші деталі.



Для того, щоб розпочати тур, просто перейдіть за

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