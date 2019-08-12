Луцький музей запрошує на екскурсію онлайн
Сьогодні, 01:02
Поки в країні оголошений карантин, і волиняни самоізолюються в своїх домівках, а музей, кінотеатри і розважальні центри зачинені, можна присвятити свій час віртуальним мандрівкам та екскурсіям.
Луцький Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, що у культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті», запрошує усіх бажаючих у 3D-тур великою залою актуального мистецтва, - інформує Таблоїд Волині.
За допомогою сучасних технологій тепер можна оглянути експозицію вцілому, так і «підійти впритул» до кожного арт-об'єкта, аби роздивитися найдрібніші деталі.
Для того, щоб розпочати тур, просто перейдіть за посиланням.
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Луцький Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, що у культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті», запрошує усіх бажаючих у 3D-тур великою залою актуального мистецтва, - інформує Таблоїд Волині.
За допомогою сучасних технологій тепер можна оглянути експозицію вцілому, так і «підійти впритул» до кожного арт-об'єкта, аби роздивитися найдрібніші деталі.
Для того, щоб розпочати тур, просто перейдіть за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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