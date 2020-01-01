У Вінниці частково перекрили в'їзди у місто
Сьогодні, 04:07
З вечора 28 березня у Вінниці діють обмеження на в'їзд до міста. Наразі водіям можна буде в'їхати у Вінницю з Київського, Немирівського і Хмельницького напрямів.
Про це інформує "24 канал".
На в'їзді водії попереджають про карантинні заходи, проводять температурний скринінг усім пасажирам і дезінфекцію транспорту, повідомляє поліція Вінницької області.
На усіх в'їздах до Вінниці працюють карантинні пости, на яких спільно несуть службі:
поліція,
медики,
рятувальники,
Нацгвардія.
Метою обмежувальних заходів є недопущення поширення коронавірусу на території міста і Вінницької області загалом.
"Просимо громадян з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов'язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування і без нагальної потреби залишатися вдома. Від цього залежить ваше життя і здоров'я", – наголосили у поліції.
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Про це інформує "24 канал".
На в'їзді водії попереджають про карантинні заходи, проводять температурний скринінг усім пасажирам і дезінфекцію транспорту, повідомляє поліція Вінницької області.
На усіх в'їздах до Вінниці працюють карантинні пости, на яких спільно несуть службі:
поліція,
медики,
рятувальники,
Нацгвардія.
Метою обмежувальних заходів є недопущення поширення коронавірусу на території міста і Вінницької області загалом.
"Просимо громадян з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов'язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування і без нагальної потреби залишатися вдома. Від цього залежить ваше життя і здоров'я", – наголосили у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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