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Курс валют у Луцьку на 29 березня

Курс валют у Луцьку на 29 березня
Курс долара у Луцьку: купівля –27.916, а продаж – 28.606.

Євро при купівлі становить – 30.247, продажу – 31.469.

Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,14, продаж – 6.80.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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