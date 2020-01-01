Курс валют у Луцьку на 29 березня





Євро при купівлі становить – 30.247, продажу – 31.469.



Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,14, продаж – 6.80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля –27.916, а продаж – 28.606.Євро при купівлі становить – 30.247, продажу – 31.469.Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,14, продаж – 6.80.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію