«Хочеш змінити Україну на краще – почни із себе»: волинянка оригінально розмалювала зупинку





Світлини розмістила секретарка Воєгощанської сільської ради Оксана Ковальчук на своїй сторінці у facebook, - пише газета



Вона й розмалювала стіни якравими малюнками.



На одній стіні серед квітів та соняхів напис «Я люблю Україну». На іншій – «Хочеш змінити Україну на краще – почни спочатку з себе! Бо ти сам і є та Україна».



На фронтоні художниця зобразила українську хату із стилізованою вишивкою, сонце, лелек,соняхи та мальви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воєгоща Камінь-Каширського району місцеві жителі оригінально розмалювали зупинку.Світлини розмістила секретарка Воєгощанської сільської ради Оксана Ковальчук на своїй сторінці у facebook, - пише газета Волинь-нова Вона й розмалювала стіни якравими малюнками.На одній стіні серед квітів та соняхів напис «Я люблю Україну». На іншій – «Хочеш змінити Україну на краще – почни спочатку з себе! Бо ти сам і є та Україна».На фронтоні художниця зобразила українську хату із стилізованою вишивкою, сонце, лелек,соняхи та мальви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію