«Хочеш змінити Україну на краще – почни із себе»: волинянка оригінально розмалювала зупинку
Сьогодні, 09:47
У селі Воєгоща Камінь-Каширського району місцеві жителі оригінально розмалювали зупинку.
Світлини розмістила секретарка Воєгощанської сільської ради Оксана Ковальчук на своїй сторінці у facebook, - пише газета Волинь-нова.
Вона й розмалювала стіни якравими малюнками.
На одній стіні серед квітів та соняхів напис «Я люблю Україну». На іншій – «Хочеш змінити Україну на краще – почни спочатку з себе! Бо ти сам і є та Україна».
На фронтоні художниця зобразила українську хату із стилізованою вишивкою, сонце, лелек,соняхи та мальви.
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Світлини розмістила секретарка Воєгощанської сільської ради Оксана Ковальчук на своїй сторінці у facebook, - пише газета Волинь-нова.
Вона й розмалювала стіни якравими малюнками.
На одній стіні серед квітів та соняхів напис «Я люблю Україну». На іншій – «Хочеш змінити Україну на краще – почни спочатку з себе! Бо ти сам і є та Україна».
На фронтоні художниця зобразила українську хату із стилізованою вишивкою, сонце, лелек,соняхи та мальви.
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Коментарі 1
Гарний приклад прояву громадянської позиції. Особливо радує те, що це зроблено у звичайному поліському селі.
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