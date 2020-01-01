вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Хочеш змінити Україну на краще – почни із себе»: волинянка оригінально розмалювала зупинку

«Хочеш змінити Україну на краще – почни із себе»: волинянка оригінально розмалювала зупинку
У селі Воєгоща Камінь-Каширського району місцеві жителі оригінально розмалювали зупинку.

Світлини розмістила секретарка Воєгощанської сільської ради Оксана Ковальчук на своїй сторінці у facebook, - пише газета Волинь-нова.

Вона й розмалювала стіни якравими малюнками.

На одній стіні серед квітів та соняхів напис «Я люблю Україну». На іншій – «Хочеш змінити Україну на краще – почни спочатку з себе! Бо ти сам і є та Україна».

На фронтоні художниця зобразила українську хату із стилізованою вишивкою, сонце, лелек,соняхи та мальви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, малюнок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гарний приклад прояву громадянської позиції. Особливо радує те, що це зроблено у звичайному поліському селі.
Відповісти
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі встановлять відеокамери з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 10:23
На Рівненщині від коронавірусу померла 58-річна жінка
Сьогодні, 09:53
«Хочеш змінити Україну на краще – почни із себе»: волинянка оригінально розмалювала зупинку
Сьогодні, 09:47
Україна перейшла на літній час
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 29 березня
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
У Луцьку відсунуть зупинку У Луцьку відсунуть зупинку
04 березень, 18:25
У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників
23 лютий, 01:04
Охорона праці очима дітей: на Волині відбувся конкурс малюнків Охорона праці очима дітей: на Волині відбувся конкурс малюнків
17 лютий, 03:14
У Луцьку зупинки хочуть зробити «естетичною прикрасою» міста У Луцьку зупинки хочуть зробити «естетичною прикрасою» міста
29 січень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні уже 418 людей інфіковані коронавірусом
Сьогодні, 10:33
 0
У Ковелі встановлять відеокамери з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 10:23
 0
На Рівненщині від коронавірусу померла 58-річна жінка
Сьогодні, 09:53
 0
«Хочеш змінити Україну на краще – почни із себе»: волинянка оригінально розмалювала зупинку
Сьогодні, 09:47
 0
Україна перейшла на літній час
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8