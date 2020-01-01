На Рівненщині від коронавірусу померла 58-річна жінка
Сьогодні, 09:53
Від коронавірусу померла ще одна мешканка села Тинне, що в Сарненському районі на Рівненщині.
Як повідомляє голова Сарненської РДА Олександр Кохан, жінка була з числа тих пацієнтів, яких лікували в інфекційній лікарні Сарн, - пише Рівне вечірнє.
"Сьогодні близько 19 години померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії. 62 р.н., мешканка с. Тинне", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що це уже друга смерть в Рівненській області від коронавірусу. Перша була кілька днів тому. Тоді коронавірус в померлої виявили уже після її смерті.
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Як повідомляє голова Сарненської РДА Олександр Кохан, жінка була з числа тих пацієнтів, яких лікували в інфекційній лікарні Сарн, - пише Рівне вечірнє.
"Сьогодні близько 19 години померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії. 62 р.н., мешканка с. Тинне", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що це уже друга смерть в Рівненській області від коронавірусу. Перша була кілька днів тому. Тоді коронавірус в померлої виявили уже після її смерті.
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