На Рівненщині від коронавірусу померла 58-річна жінка





Як повідомляє голова Сарненської РДА Олександр Кохан, жінка була з числа тих пацієнтів, яких лікували в інфекційній лікарні Сарн, - пише Рівне вечірнє.



"Сьогодні близько 19 години померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії. 62 р.н., мешканка с. Тинне", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що це уже

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від коронавірусу померла ще одна мешканка села Тинне, що в Сарненському районі на Рівненщині.Як повідомляє голова Сарненської РДА, жінка була з числа тих пацієнтів, яких лікували в інфекційній лікарні Сарн, - пише Рівне вечірнє."Сьогодні близько 19 години померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії. 62 р.н., мешканка с. Тинне", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що це уже друга смерть в Рівненській області від коронавірусу. Перша була кілька днів тому. Тоді коронавірус в померлої виявили уже після її смерті.

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