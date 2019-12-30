У Ковелі встановлять відеокамери з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 10:23
У Ковелі з міського бюджету додатково виділять 600 тисяч гривень на придбання відеокамер з системою розпізнавання номерних знаків автотранспортних засобів.
Відповідні зміни до міської "Програми профілактики правопорушень і злочинів на 2018-2020 роки" внесли депутати міської ради на черговій сесії, яка відбулась 26 березня, - пише КовельPost.
Попередньо передбачалось на 2020 рік лише 100 тисяч гривень. Однак, після звернення Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області до міської влади, прийняли рішення про виділення у 2020 році 700 тис. грн. на встановлення камер відеоспостереження із зчитуванням інформації про номерні знаки транспортних засобів на в'їзних шляхах до м. Ковеля (вул. Луцька, перехрестя вул. Варшавської – Шевченка, Варшавської – Володимирської, вул. Брестська, вул. М.Левицького).
Система є автоматизованою. Тож це дасть змогу досить оперативно встановлювати авто, які розшукуються за підозрою у причетності до правопорушень чи злочинів. Нині ж поліція витрачає багато часу на виконання таких дій у ручному режимі.
Ті камери, які нині стоять на в'їздах у місто, будуть перенесені в інші громадські місця Ковеля.
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Відповідні зміни до міської "Програми профілактики правопорушень і злочинів на 2018-2020 роки" внесли депутати міської ради на черговій сесії, яка відбулась 26 березня, - пише КовельPost.
Попередньо передбачалось на 2020 рік лише 100 тисяч гривень. Однак, після звернення Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області до міської влади, прийняли рішення про виділення у 2020 році 700 тис. грн. на встановлення камер відеоспостереження із зчитуванням інформації про номерні знаки транспортних засобів на в'їзних шляхах до м. Ковеля (вул. Луцька, перехрестя вул. Варшавської – Шевченка, Варшавської – Володимирської, вул. Брестська, вул. М.Левицького).
Система є автоматизованою. Тож це дасть змогу досить оперативно встановлювати авто, які розшукуються за підозрою у причетності до правопорушень чи злочинів. Нині ж поліція витрачає багато часу на виконання таких дій у ручному режимі.
Ті камери, які нині стоять на в'їздах у місто, будуть перенесені в інші громадські місця Ковеля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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