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У Ковелі встановлять відеокамери з системою розпізнавання номерів авто

У Ковелі встановлять відеокамери з системою розпізнавання номерів авто
У Ковелі з міського бюджету додатково виділять 600 тисяч гривень на придбання відеокамер з системою розпізнавання номерних знаків автотранспортних засобів.

Відповідні зміни до міської "Програми профілактики правопорушень і злочинів на 2018-2020 роки" внесли депутати міської ради на черговій сесії, яка відбулась 26 березня, - пише КовельPost.

Попередньо передбачалось на 2020 рік лише 100 тисяч гривень. Однак, після звернення Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області до міської влади, прийняли рішення про виділення у 2020 році 700 тис. грн. на встановлення камер відеоспостереження із зчитуванням інформації про номерні знаки транспортних засобів на в'їзних шляхах до м. Ковеля (вул. Луцька, перехрестя вул. Варшавської – Шевченка, Варшавської – Володимирської, вул. Брестська, вул. М.Левицького).

Система є автоматизованою. Тож це дасть змогу досить оперативно встановлювати авто, які розшукуються за підозрою у причетності до правопорушень чи злочинів. Нині ж поліція витрачає багато часу на виконання таких дій у ручному режимі.

Ті камери, які нині стоять на в'їздах у місто, будуть перенесені в інші громадські місця Ковеля.

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Теги: авто, Ковель
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