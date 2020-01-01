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В Україні уже 418 людей інфіковані коронавірусом

В Україні уже 418 людей інфіковані коронавірусом
В Україні станом на ранок 29 березня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 418 людей.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 22 випадки;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 6 випадків;
▪️Донецька область — 2 випадки;
▪️Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 11 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 41 (3 летальні) випадок;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 82 випадки;
▪️Київська область — 45 випадків;
▪️Львівська область — 5 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 8 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
▪️Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
▪️Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 1 випадок
▪️Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
▪️Черкаська область — 46 випадків;
▪️Чернігівська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна
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