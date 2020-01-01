В Україні уже 418 людей інфіковані коронавірусом

В Україні станом на ранок 29 березня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 418 людей.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 22 випадки;▪️Волинська область — 2 випадки;▪️Дніпропетровська область — 6 випадків;▪️Донецька область — 2 випадки;▪️Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 11 випадків;▪️Івано-Франківська область — 41 (3 летальні) випадок;▪️Кіровоградська область — 4 випадки;▪️м. Київ — 82 випадки;▪️Київська область — 45 випадків;▪️Львівська область — 5 випадків;▪️Луганська область — 2 випадки;▪️Одеська область — 8 випадків;▪️Полтавська область — 1 випадок;▪️Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);▪️Сумська область — 6 випадків (1 летальний);▪️Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Хмельницька область — 1 випадок▪️Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;▪️Черкаська область — 46 випадків;▪️Чернігівська область — 1 випадок.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.Станом на ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.