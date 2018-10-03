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На Волині злодій обікрав будинок пенсіонера

На Волині злодій обікрав будинок пенсіонера
У Горохівському районі злодій обікрав будинок 69-річного пенсіонера.

Так, 28 березня, до поліції звернувся чоловік, - пише ГУНП у Волинській області.

Пенсіонер повідомив, що цього ж дня невідомий викрав з його будинку мобільний телефон Nokia, електропилку та музичний центр «Panasonic». Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше судимий 31-річний житель Локачинського району. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за фактом грабежу відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Після оголошення затриманому про підозру в інкримінованому злочині, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.




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Теги: крадіжка, пенсіонер
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