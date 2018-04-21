Ситуація у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»: за добу перевезли 320 людей
Сьогодні, 13:02
За минулу добу з пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на територію України перевезли 320 людей.
Рятувальники працюють в засобах індивідуального захисту, здійснюється дезінфекція, прикордонники здійснюють температурний скрінінг громадян, які перетинають державний кордон для повернення в Україну, - пише ДСНС у Волинській області.
До робіт з перевезення громадян також долучили автобус Державної прикордонної служби у Волинській області.
Робота з надання допомоги громадянам триває.
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Рятувальники працюють в засобах індивідуального захисту, здійснюється дезінфекція, прикордонники здійснюють температурний скрінінг громадян, які перетинають державний кордон для повернення в Україну, - пише ДСНС у Волинській області.
До робіт з перевезення громадян також долучили автобус Державної прикордонної служби у Волинській області.
Робота з надання допомоги громадянам триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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