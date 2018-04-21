Ситуація у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»: за добу перевезли 320 людей





Рятувальники працюють в засобах індивідуального захисту, здійснюється дезінфекція, прикордонники здійснюють температурний скрінінг громадян, які перетинають державний кордон для повернення в Україну, - пише ДСНС у Волинській області.



До робіт з перевезення громадян також долучили автобус Державної прикордонної служби у Волинській області.



Робота з надання допомоги громадянам триває.





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