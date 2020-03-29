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На Херсонщині помер 45-річний чоловік: швидкий тест виявив коронавірус

На Херсонщині помер 45-річний чоловік: швидкий тест виявив коронавірус
У Херсонській області чоловік із серцевою недостатністю помер у районній лікарні. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат.

Директор Департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко повідомив, що 45-річний чоловік, який перебував у надважкому стані, помер у лікарні, - пишуть Факти.

Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат. Також відібрали матеріали для лабораторного дослідження на наявність Covid-19.

"Чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу. Наразі виявляємо всіх контактних осіб, щоб у разі підтвердження діагнозу, всі служби мали змогу оперативно відреагувати", – наголосив чиновник.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

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Теги: смерть, Херсонщина, коронавірус
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