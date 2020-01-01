Коронавірус на Волині: розповіли про ситуацію станом на 29 березня
Сьогодні, 12:15
Нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію на Волині за останню добу не зафіксували.
Так, станом на 10:00 29 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), - йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА у facebook.
Нагадаємо, що директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на коронавірус. А дещо раніше COVID-19 заразилась дитина з Гірки Полонки.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.
Зразки біологічного матеріалу направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.
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Так, станом на 10:00 29 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), - йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА у facebook.
Нагадаємо, що директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на коронавірус. А дещо раніше COVID-19 заразилась дитина з Гірки Полонки.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.
Зразки біологічного матеріалу направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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