Коронавірус на Волині: розповіли про ситуацію станом на 29 березня





Так, станом на 10:00 29 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), - йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА у facebook.



Нагадаємо, що



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.



Зразки біологічного матеріалу направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію на Волині за останню добу не зафіксували.Так, станом на 10:00 29 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), - йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА у facebook.Нагадаємо, що директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на коронавірус . А дещо раніше COVID-19 заразилась дитина з Гірки Полонки З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.Зразки біологічного матеріалу направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію