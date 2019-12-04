У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Настоятель храму села Озденіж Рожищенського району Кирило Видрич освятив водою околиці села.
Про це священник написав у фейсбук-групі церкви, - пише Район.Рожище.
Таким чином у єпархіях УПЦ (МП) вирішили боротися із епідемією коронавірусу.
«У зв’язку з епідемією коронавірусу, в єпархіях Української православної церкви духовенство здійснює хресні ходи з окропленням святою водою. І в нашому селі звершилося молитовна ходьба. «Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє...» – написав священник.
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Про це священник написав у фейсбук-групі церкви, - пише Район.Рожище.
Таким чином у єпархіях УПЦ (МП) вирішили боротися із епідемією коронавірусу.
«У зв’язку з епідемією коронавірусу, в єпархіях Української православної церкви духовенство здійснює хресні ходи з окропленням святою водою. І в нашому селі звершилося молитовна ходьба. «Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє...» – написав священник.
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