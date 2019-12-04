У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО





Про це священник написав у фейсбук-групі церкви, - пише



Таким чином у єпархіях УПЦ (МП) вирішили боротися із епідемією коронавірусу.



«У зв’язку з епідемією коронавірусу, в єпархіях Української православної церкви духовенство здійснює хресні ходи з окропленням святою водою. І в нашому селі звершилося молитовна ходьба. «Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє...» – написав священник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель храму села Озденіж Рожищенського району Кирило Видрич освятив водою околиці села.Про це священник написав у фейсбук-групі церкви, - пише Район.Рожище. Таким чином у єпархіях УПЦ (МП) вирішили боротися із епідемією коронавірусу.«У зв’язку з епідемією коронавірусу, в єпархіях Української православної церкви духовенство здійснює хресні ходи з окропленням святою водою. І в нашому селі звершилося молитовна ходьба. «Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє...» – написав священник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію