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У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО

У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
Настоятель храму села Озденіж Рожищенського району Кирило Видрич освятив водою околиці села.

Про це священник написав у фейсбук-групі церкви, - пише Район.Рожище.

Таким чином у єпархіях УПЦ (МП) вирішили боротися із епідемією коронавірусу.

«У зв’язку з епідемією коронавірусу, в єпархіях Української православної церкви духовенство здійснює хресні ходи з окропленням святою водою. І в нашому селі звершилося молитовна ходьба. «Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє...» – написав священник.

У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО

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Теги: освячення, вода, Озденіж, церква
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