Благодійники передали районним лікарням на Волині 140 літрів антисептиків

Ще 140 літрів дезінфікуючих засобів закупили за кошти благодійного фонду “Патріоти Волині” та доправили до районних лікарень виборчого округу народного депутата України Степана Івахіва.У Старій Вижівці, Ратному та Шацьку антисептики розподілили і для медичних закладів первинної медицини, - йдеться на сайті благодійного фонду “Патріоти Волині”."Дуже потрібна і своєчасна допомога, так як особливого запасу засобів індивідуального захисту для медперсоналу ми не маємо. Ще раніше ми вже отримали від БФ “Патріоти Волині” захисні маски та рукавички. Щиро дякуємо за таку підтримку медиків в цей складний час. І сподіваємось на подальшу співпрацю", - зауважила головний лікар Старовижівського центру ПМД"Ми є свого роду першою лінією оборони проти коронавірусу. Тому така допомога на часі: маски, рукавички, дезінфікуючі засоби вкрай потрібні. Це дозволить нам захистити медиків, а також убезпечити їх, коли на прийом прийдуть пацієнти без таких засобів захисту", - каже тимчасова виконувачка обов’язків директора КНП “Ратнівський центр ПМД” Людмила Терещук.Ратнівська центральна районна лікарня є одним із семи опорних медичних закладів області. Медзаклад нині перебуває на карантині. Медики зазначають, що в умовах загрози пандемії коронавірусу люди стали більш уважними до власного здоров’я."Інформація, яка зараз активно розповсюджується в ЗМІ, вочевидь, дисциплінує людей. Не треба відвідувати лікарню без поважних на те причин. Особливо важливо, щоб менше виходили з дому літні люди, бо вони найбільш вразливі до цієї інфекції. Що стосується отриманої нами допомоги від народного депутата Степана Івахіва та його благодійного фонду, то їм треба тільки подякувати. Бо ситуацію із захисними масками та засобами для дезінфекції всі ми знаємо : наразі, або вони в дефіциті, або їх просто немає. А нам треба захистити медичних працівників вже з перших днів протидії коронавірусу" - розповів завідувач інфекційного відділення Ратнівської ЦРЛПодякував благодійникам і медичний директор Шацької районної лікарні. Він також повідомив, що днями медичний заклад отримав і перші 100 експрес-тестів на виявлення COVID-19.Загалом для потреб медичних закладів виборчого округу народного депутата Степана Івахіва за кошти благодійного фонду “Патріоти Волині” вже закуплено 25 тисяч захисних масок, 20 тисяч оглядових рукавичок та 220 літрів антисептиків.