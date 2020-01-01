Як у Луцьку люди моржують і займаються спортом під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
Лучанин Сергій Олексюк з друзями продовжує заняття спортом і плаванням під час карантину.
Для цього спортсмени ходять у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише Суспільне Волині.
Чоловік каже, що це корисно для здоров’я. Він почав займатися моржуванням і фізичною культурою близько року тому, продовжує за будь-якої погоди і навколишньої ситуації. Враховуючи карантин, хлопець одягає маску на прогулянку.
"При окунанні виділяється велика кількість адреналіну і стрес ніби віжходить. Людина перестає піддаватися панікам, панічним атакам, людина стає більш свідомою. А то люди схожі на домашніх улюбленців, на котів на собак, ліниві, тільки поїсти, поспати. Тобто, я вважаю, що людині треба більш активно проводити своє життя", - говорить лучанин Сергій Олексюк.
Про власні заходи безпеки під час карантину розповів заслужений тренер України Геннадій Вайнер, який моржує у Луцьку. Чоловікові - 70.
" Я от прийшов в масочці, ну масочку накиньте і йдіть гарнесенько. Людина не повинна сидіти в хаті, а треба вийти, пройтися, подихати, це здоров’я наше, а не в хаті сидіти і вечером наїстися. Я як заслужений працівник культури спорту скажу, на ніч якщо що кефірчику візьми, він чистить кишечник і спиш як "куколка", не дарма говорять: "береженого Бог береже", - каже Геннадій Вайнер.
Любитель плавання Сергій Олексюк розповідає, що поступово змінюється культура привітання і спілкування між спортсменами, вони не вітаються за руку. Бігають не люди групами, а по двоє-троє.
"Особисто я б рекомендував вилазити з замкнутих приміщень, ходити на свіжому повітрі, це може бути ліс, може бути поле, можете поїхати на дачу до друзів допомогти. Якщо їм потрібно допомогти, можете на відстані 1,5 метри допомагати з маскою на лиці. Але це буде виводити людину зі стану стресу, депресії, паніки", - резюмує Сергій Олексюк.
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Для цього спортсмени ходять у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише Суспільне Волині.
Чоловік каже, що це корисно для здоров’я. Він почав займатися моржуванням і фізичною культурою близько року тому, продовжує за будь-якої погоди і навколишньої ситуації. Враховуючи карантин, хлопець одягає маску на прогулянку.
"При окунанні виділяється велика кількість адреналіну і стрес ніби віжходить. Людина перестає піддаватися панікам, панічним атакам, людина стає більш свідомою. А то люди схожі на домашніх улюбленців, на котів на собак, ліниві, тільки поїсти, поспати. Тобто, я вважаю, що людині треба більш активно проводити своє життя", - говорить лучанин Сергій Олексюк.
Про власні заходи безпеки під час карантину розповів заслужений тренер України Геннадій Вайнер, який моржує у Луцьку. Чоловікові - 70.
" Я от прийшов в масочці, ну масочку накиньте і йдіть гарнесенько. Людина не повинна сидіти в хаті, а треба вийти, пройтися, подихати, це здоров’я наше, а не в хаті сидіти і вечером наїстися. Я як заслужений працівник культури спорту скажу, на ніч якщо що кефірчику візьми, він чистить кишечник і спиш як "куколка", не дарма говорять: "береженого Бог береже", - каже Геннадій Вайнер.
Любитель плавання Сергій Олексюк розповідає, що поступово змінюється культура привітання і спілкування між спортсменами, вони не вітаються за руку. Бігають не люди групами, а по двоє-троє.
"Особисто я б рекомендував вилазити з замкнутих приміщень, ходити на свіжому повітрі, це може бути ліс, може бути поле, можете поїхати на дачу до друзів допомогти. Якщо їм потрібно допомогти, можете на відстані 1,5 метри допомагати з маскою на лиці. Але це буде виводити людину зі стану стресу, депресії, паніки", - резюмує Сергій Олексюк.
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Як у Луцьку люди моржують і займаються спортом під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
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