Водій трактора, який збив жінку на Волині, заплатить понад 13 тисяч за її лікування
Сьогодні, 14:39
Судили волинянина, який збив жінку на дорозі.
Слухання справи відбулось 12 березня. Про це йдеться у рішенні суду, - пише Район.Рожище.
Так, у березні минулого року у селі Пожарки Рожищенського району чоловік на тракторі «МТЗ-80» наїхав на жінку, яка в цей час рухалась по правому краю проїзної частини в попутному напрямку на велосипеді марки «Спарта».
У результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, які за ступенем тяжкості належать до середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.
Вироком Ківерцівського районного суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання згідно з санкцією статті. Внаслідок отриманих під час вчинення злочину травм, потерпіла проходила стаціонарне лікування у Рожищенській центральній районній лікарні. Відповідно до довідки медзакладу, розмір витрат, які заклад охорони здоров'я поніс на лікування потерпілої, становить 13 741,08 гривні.
Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, в задоволенні позову просить відмовити. Представник відповідача позовні вимоги не визнав. Суду пояснив, що позов є необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення, оскільки на розрахунку щодо витрат понесених лікувальним закладом на стаціонарне лікування потерпілої, відсутні підписи відповідальних осіб. Інших належних доказів немає.
У підсумку, з винуватця ДТП стягнули витрати на лікування потерпілої від злочину в сумі 13 741 гривню. Також чоловік заплатить в дохід держави 2 102 гривні судового збору.
Головне фото - ілюстативне.
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Слухання справи відбулось 12 березня. Про це йдеться у рішенні суду, - пише Район.Рожище.
Так, у березні минулого року у селі Пожарки Рожищенського району чоловік на тракторі «МТЗ-80» наїхав на жінку, яка в цей час рухалась по правому краю проїзної частини в попутному напрямку на велосипеді марки «Спарта».
У результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, які за ступенем тяжкості належать до середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.
Вироком Ківерцівського районного суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання згідно з санкцією статті. Внаслідок отриманих під час вчинення злочину травм, потерпіла проходила стаціонарне лікування у Рожищенській центральній районній лікарні. Відповідно до довідки медзакладу, розмір витрат, які заклад охорони здоров'я поніс на лікування потерпілої, становить 13 741,08 гривні.
Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, в задоволенні позову просить відмовити. Представник відповідача позовні вимоги не визнав. Суду пояснив, що позов є необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення, оскільки на розрахунку щодо витрат понесених лікувальним закладом на стаціонарне лікування потерпілої, відсутні підписи відповідальних осіб. Інших належних доказів немає.
У підсумку, з винуватця ДТП стягнули витрати на лікування потерпілої від злочину в сумі 13 741 гривню. Також чоловік заплатить в дохід держави 2 102 гривні судового збору.
Головне фото - ілюстативне.
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