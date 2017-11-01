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Водій трактора, який збив жінку на Волині, заплатить понад 13 тисяч за її лікування

Водій трактора, який збив жінку на Волині, заплатить понад 13 тисяч за її лікування
Судили волинянина, який збив жінку на дорозі.

Слухання справи відбулось 12 березня. Про це йдеться у рішенні суду, - пише Район.Рожище.

Так, у березні минулого року у селі Пожарки Рожищенського району чоловік на тракторі «МТЗ-80» наїхав на жінку, яка в цей час рухалась по правому краю проїзної частини в попутному напрямку на велосипеді марки «Спарта».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, які за ступенем тяжкості належать до середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

Вироком Ківерцівського районного суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання згідно з санкцією статті. Внаслідок отриманих під час вчинення злочину травм, потерпіла проходила стаціонарне лікування у Рожищенській центральній районній лікарні. Відповідно до довідки медзакладу, розмір витрат, які заклад охорони здоров'я поніс на лікування потерпілої, становить 13 741,08 гривні.

Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, в задоволенні позову просить відмовити. Представник відповідача позовні вимоги не визнав. Суду пояснив, що позов є необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення, оскільки на розрахунку щодо витрат понесених лікувальним закладом на стаціонарне лікування потерпілої, відсутні підписи відповідальних осіб. Інших належних доказів немає.

У підсумку, з винуватця ДТП стягнули витрати на лікування потерпілої від злочину в сумі 13 741 гривню. Також чоловік заплатить в дохід держави 2 102 гривні судового збору.

Головне фото - ілюстативне.

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Теги: трактор, потерпіла, суд
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