Водій трактора, який збив жінку на Волині, заплатить понад 13 тисяч за її лікування





Слухання справи відбулось 12 березня. Про це йдеться у рішенні суду, - пише



Так, у березні минулого року у селі Пожарки Рожищенського району чоловік на тракторі «МТЗ-80» наїхав на жінку, яка в цей час рухалась по правому краю проїзної частини в попутному напрямку на велосипеді марки «Спарта».



У результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, які за ступенем тяжкості належать до середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.



Вироком Ківерцівського районного суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання згідно з санкцією статті. Внаслідок отриманих під час вчинення злочину травм, потерпіла проходила стаціонарне лікування у Рожищенській центральній районній лікарні. Відповідно до довідки медзакладу, розмір витрат, які заклад охорони здоров'я поніс на лікування потерпілої, становить 13 741,08 гривні.



Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, в задоволенні позову просить відмовити. Представник відповідача позовні вимоги не визнав. Суду пояснив, що позов є необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення, оскільки на розрахунку щодо витрат понесених лікувальним закладом на стаціонарне лікування потерпілої, відсутні підписи відповідальних осіб. Інших належних доказів немає.



У підсумку, з винуватця ДТП стягнули витрати на лікування потерпілої від злочину в сумі 13 741 гривню. Також чоловік заплатить в дохід держави 2 102 гривні судового збору.



Головне фото - ілюстативне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили волинянина, який збив жінку на дорозі.Слухання справи відбулось 12 березня. Про це йдеться у рішенні суду, - пише Район.Рожище. Так, у березні минулого року у селі Пожарки Рожищенського району чоловік на тракторі «МТЗ-80» наїхав на жінку, яка в цей час рухалась по правому краю проїзної частини в попутному напрямку на велосипеді марки «Спарта».У результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, які за ступенем тяжкості належать до середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.Вироком Ківерцівського районного суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання згідно з санкцією статті. Внаслідок отриманих під час вчинення злочину травм, потерпіла проходила стаціонарне лікування у Рожищенській центральній районній лікарні. Відповідно до довідки медзакладу, розмір витрат, які заклад охорони здоров'я поніс на лікування потерпілої, становить 13 741,08 гривні.Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, в задоволенні позову просить відмовити. Представник відповідача позовні вимоги не визнав. Суду пояснив, що позов є необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення, оскільки на розрахунку щодо витрат понесених лікувальним закладом на стаціонарне лікування потерпілої, відсутні підписи відповідальних осіб. Інших належних доказів немає.У підсумку, з винуватця ДТП стягнули витрати на лікування потерпілої від злочину в сумі 13 741 гривню. Також чоловік заплатить в дохід держави 2 102 гривні судового збору.Головне фото - ілюстативне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію