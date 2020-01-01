Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА

Олег Міщенко, у якого діагностували коронавірус COVID-19.



Про це повідомив у Facebook президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе, - пише



"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", – написав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 29 березня, помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА, у якого діагностували коронавірус COVID-19.Про це повідомив у Facebook президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник глави Київської ОДА, - пише Обозреватель "Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", – написав він.

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