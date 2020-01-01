Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА
Сьогодні, 13:34
У неділю, 29 березня, помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко, у якого діагностували коронавірус COVID-19.
Про це повідомив у Facebook президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе, - пише Обозреватель.
"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", – написав він.
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Про це повідомив у Facebook президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе, - пише Обозреватель.
"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", – написав він.
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Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА
Сьогодні, 13:34
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