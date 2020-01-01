Везли в багажнику мертвого: під Дніпром жорстоко вбили поліцейського
Сьогодні, 15:14
У місті Нікополь Дніпропетровської області поліцейського жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.
Автомобіль Toyota Land Cruiser 29 березня близько 1-ї години ночі зупинили патрульні. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний мешканець міста Нікополь, а поряд - його 35-річний син, - пише ГУНп у Дніпропетровській області.
Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику виявили поліетиленовий мішок з тілом. Як попередньо встановили, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів в його бік.
В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучили та направили на експертизу.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі встановлюються всі обставини злочину.
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Автомобіль Toyota Land Cruiser 29 березня близько 1-ї години ночі зупинили патрульні. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний мешканець міста Нікополь, а поряд - його 35-річний син, - пише ГУНп у Дніпропетровській області.
Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику виявили поліетиленовий мішок з тілом. Як попередньо встановили, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів в його бік.
В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучили та направили на експертизу.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі встановлюються всі обставини злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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