Везли в багажнику мертвого: під Дніпром жорстоко вбили поліцейського

У місті Нікополь Дніпропетровської області поліцейського жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.Автомобіль Toyota Land Cruiser 29 березня близько 1-ї години ночі зупинили патрульні. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний мешканець міста Нікополь, а поряд - його 35-річний син, - пише ГУНп у Дніпропетровській області.Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику виявили поліетиленовий мішок з тілом. Як попередньо встановили, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів в його бік.В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучили та направили на експертизу.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.Наразі встановлюються всі обставини злочину.