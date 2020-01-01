вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Везли в багажнику мертвого: під Дніпром жорстоко вбили поліцейського

Везли в багажнику мертвого: під Дніпром жорстоко вбили поліцейського
У місті Нікополь Дніпропетровської області поліцейського жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.

Автомобіль Toyota Land Cruiser 29 березня близько 1-ї години ночі зупинили патрульні. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний мешканець міста Нікополь, а поряд - його 35-річний син, - пише ГУНп у Дніпропетровській області.

Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику виявили поліетиленовий мішок з тілом. Як попередньо встановили, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів в його бік.

В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучили та направили на експертизу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі встановлюються всі обставини злочину.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, поліцейський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Везли в багажнику мертвого: під Дніпром жорстоко вбили поліцейського
Сьогодні, 15:14
Водій трактора, який збив жінку на Волині, заплатить понад 13 тисяч за її лікування
Сьогодні, 14:39
У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА
Сьогодні, 13:34
Ситуація у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»: за добу перевезли 320 людей
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
Волинянину, який вбив брата-американця, дали 2 роки тюрми Волинянину, який вбив брата-американця, дали 2 роки тюрми
26 березень, 17:30
Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині
26 березень, 13:30
Ексглаву МЗС України затримали за підозрою в убивстві колишнього директора телеканалу «Інтер» Ексглаву МЗС України затримали за підозрою в убивстві колишнього директора телеканалу «Інтер»
25 березень, 15:26
Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина
23 березень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Везли в багажнику мертвого: під Дніпром жорстоко вбили поліцейського
Сьогодні, 15:14
 0
Водій трактора, який збив жінку на Волині, заплатить понад 13 тисяч за її лікування
Сьогодні, 14:39
 0
У Рожищенському районі священник Московського патріархату освячував водою околиці села. ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА
Сьогодні, 13:34
 0
Ситуація у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»: за добу перевезли 320 людей
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8