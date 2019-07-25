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Дощ, мокрий сніг і вітер: синоптик попереджає про суттєве похолодання

Дощ, мокрий сніг і вітер: синоптик попереджає про суттєве похолодання
В Україну з понеділка, 30 березня, прийде суттєве похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у західних областях 30 березня стовпчики термометрів показуватимуть +2 +6 градусів. У більшості центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода і буде +12 +17 градусів.

"Атмосферний фронт принесе дощі, на Заході та Півночі з мокрим снігом. Південна частина та східні області України уникнуть якихось серйозних опадів. Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром", - йдеться у повідомлені.

Але потепління відновиться з 2 квітня.

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Теги: синоптики, похолодання
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