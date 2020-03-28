вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розлучені коронавірусом: 89-річний німець і 85-річна данка влаштовують побачення на кордоні

Розлучені коронавірусом: 89-річний німець і 85-річна данка влаштовують побачення на кордоні
Через "коронавірусні обмеження" закохана літня пара, чоловік з Німеччини і жінка з Данії, не можуть відвідувати одне одного як раніше – тому старенькі проводять побачення на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Вже два тижні 89-річний Карстен Тюхсен Гансен з німецької Північної Фризії і його 85-літня подруга Інга Расмуссен з Данії не в змозі відвідувати одне одного через "коронавірусні обмеження". Тому вони зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, розмовляючи через шлагбаум.

Як пише видання, користувачі соцмереж в захопленні від зустрічей, на які Гансен щодня їздить на своєму електровелосипеді, а Расмуссен - на своєму авто.

На прикордонному переході двоє людей похилого віку сидять, кожен у своїй країні, п’ють каву та пунш, їдять печиво та спілкуються.

"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", - говорить 85-річна данка. З Гансеном вона вже два роки і як правило залишається у нього на ночівлю.

Жінка сподівається, що звичне життя, можливо, відновиться після Великодня. До того часу вони планують дотримуватися правил і залишатися на відстані.

"За любов", - сказав Гансен у той час, як він з подругою випивали каву зі своїх чашок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, побачення, пенсіонери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
Розлучені коронавірусом: 89-річний німець і 85-річна данка влаштовують побачення на кордоні
Сьогодні, 20:50
Судили волинянина, який автобусом збив пішохода
Сьогодні, 20:02
Забута історія: до 1939 року поблизу Турійська існував шикарний палац. ФОТО
Сьогодні, 19:03
В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19
Сьогодні, 18:29
Схожі новини
У квітні деякі пенсіонери отримають 1000 гривень допомоги У квітні деякі пенсіонери отримають 1000 гривень допомоги
23 березень, 16:25
В Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років В Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років
Сьогодні, 17:50
Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА
Сьогодні, 13:34
Коронавірус на Волині: розповіли про ситуацію станом на 29 березня Коронавірус на Волині: розповіли про ситуацію станом на 29 березня
Сьогодні, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
 0
Розлучені коронавірусом: 89-річний німець і 85-річна данка влаштовують побачення на кордоні
Сьогодні, 20:50
 0
Судили волинянина, який автобусом збив пішохода
Сьогодні, 20:02
 0
Забута історія: до 1939 року поблизу Турійська існував шикарний палац. ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8