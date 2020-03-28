Розлучені коронавірусом: 89-річний німець і 85-річна данка влаштовують побачення на кордоні
Сьогодні, 20:50
Через "коронавірусні обмеження" закохана літня пара, чоловік з Німеччини і жінка з Данії, не можуть відвідувати одне одного як раніше – тому старенькі проводять побачення на кордоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Вже два тижні 89-річний Карстен Тюхсен Гансен з німецької Північної Фризії і його 85-літня подруга Інга Расмуссен з Данії не в змозі відвідувати одне одного через "коронавірусні обмеження". Тому вони зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, розмовляючи через шлагбаум.
Як пише видання, користувачі соцмереж в захопленні від зустрічей, на які Гансен щодня їздить на своєму електровелосипеді, а Расмуссен - на своєму авто.
На прикордонному переході двоє людей похилого віку сидять, кожен у своїй країні, п’ють каву та пунш, їдять печиво та спілкуються.
"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", - говорить 85-річна данка. З Гансеном вона вже два роки і як правило залишається у нього на ночівлю.
Жінка сподівається, що звичне життя, можливо, відновиться після Великодня. До того часу вони планують дотримуватися правил і залишатися на відстані.
"За любов", - сказав Гансен у той час, як він з подругою випивали каву зі своїх чашок.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Вже два тижні 89-річний Карстен Тюхсен Гансен з німецької Північної Фризії і його 85-літня подруга Інга Расмуссен з Данії не в змозі відвідувати одне одного через "коронавірусні обмеження". Тому вони зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, розмовляючи через шлагбаум.
Як пише видання, користувачі соцмереж в захопленні від зустрічей, на які Гансен щодня їздить на своєму електровелосипеді, а Расмуссен - на своєму авто.
На прикордонному переході двоє людей похилого віку сидять, кожен у своїй країні, п’ють каву та пунш, їдять печиво та спілкуються.
"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", - говорить 85-річна данка. З Гансеном вона вже два роки і як правило залишається у нього на ночівлю.
Жінка сподівається, що звичне життя, можливо, відновиться після Великодня. До того часу вони планують дотримуватися правил і залишатися на відстані.
"За любов", - сказав Гансен у той час, як він з подругою випивали каву зі своїх чашок.
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