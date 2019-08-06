Волинському «кіборгу» на лікування виділили 120 тисяч гривень





Так, 120 тисяч гривень нададуть добровольцю, захиснику Донецького аеропорту Андрію Луцику, - йдеться на сайті Ковельради.



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Для забезпечення необхідними препаратами трьох жителів Ковеля, яким провели трансплантацію нирок, та через недофінансування цих витрат з державного бюджету, з місцевої казни буде спрямовано 61,2 тисячі гривень.



Серед тих, кого підтримають фінансово, і ветеран АТО Дмитро Ткачук, якому необхідно на щомісячну реабілітацію понад 40 тисяч гривень.

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