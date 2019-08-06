Волинському «кіборгу» на лікування виділили 120 тисяч гривень
Сьогодні, 18:12
Ковельчанам виділили з міського бюджету понад 180 тисяч гривень на лікування.
Так, 120 тисяч гривень нададуть добровольцю, захиснику Донецького аеропорту Андрію Луцику, - йдеться на сайті Ковельради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Замість квітів – благодійність: школярі зібрали гроші на лікування волинського «кіборга»
Для забезпечення необхідними препаратами трьох жителів Ковеля, яким провели трансплантацію нирок, та через недофінансування цих витрат з державного бюджету, з місцевої казни буде спрямовано 61,2 тисячі гривень.
Серед тих, кого підтримають фінансово, і ветеран АТО Дмитро Ткачук, якому необхідно на щомісячну реабілітацію понад 40 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 120 тисяч гривень нададуть добровольцю, захиснику Донецького аеропорту Андрію Луцику, - йдеться на сайті Ковельради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Замість квітів – благодійність: школярі зібрали гроші на лікування волинського «кіборга»
Для забезпечення необхідними препаратами трьох жителів Ковеля, яким провели трансплантацію нирок, та через недофінансування цих витрат з державного бюджету, з місцевої казни буде спрямовано 61,2 тисячі гривень.
Серед тих, кого підтримають фінансово, і ветеран АТО Дмитро Ткачук, якому необхідно на щомісячну реабілітацію понад 40 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинському «кіборгу» на лікування виділили 120 тисяч гривень
Сьогодні, 18:12
Одкровенні спогади волинянина, який у 28 років став удівцем з трьома дітьми на руках
Сьогодні, 17:25
Медіа