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Волинському «кіборгу» на лікування виділили 120 тисяч гривень

Волинському «кіборгу» на лікування виділили 120 тисяч гривень
Ковельчанам виділили з міського бюджету понад 180 тисяч гривень на лікування.

Так, 120 тисяч гривень нададуть добровольцю, захиснику Донецького аеропорту Андрію Луцику, - йдеться на сайті Ковельради.

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Для забезпечення необхідними препаратами трьох жителів Ковеля, яким провели трансплантацію нирок, та через недофінансування цих витрат з державного бюджету, з місцевої казни буде спрямовано 61,2 тисячі гривень.

Серед тих, кого підтримають фінансово, і ветеран АТО Дмитро Ткачук, якому необхідно на щомісячну реабілітацію понад 40 тисяч гривень.

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Теги: Ковель, атовці, кіборг, лікування, бюджет
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