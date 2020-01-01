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Судили волинянина, який автобусом збив пішохода

Судили волинянина, який автобусом збив пішохода
Судили уродженця села Тристень Рожищенського району, який у Ковельському районі збив пішохода та вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Слухання справи відбулось 13 березня. Про це йдеться у вироку суду, - пише Район.Ковель.

Обвинувачений 21 вересня 2019 року, керуючи автобусом марки БАЗ між селом Вербка та містом Ковель, зіткнувся з автомобілем марки ВАЗ що рухався в попутному напрямку. Водій автівки наближаючись до пішохідного переходу зменшив швидкість руху та, щоб дати дорогу пішоходам, які знаходились праворуч від нього за межами проїзної частини, після чого обвинувачений, продовжуючи рух, здійснив наїзд на пішохода.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачений визнав себе винним у вчиненні інкримінованому йому злочину, у вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу та призначити йому покарання у виді обмеження волі на один рік, без позбавлення права керувати транспортними засобами. Одночасно обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Цивільні позов потерпілого про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої злочином, суд задовольнив частково. З обвинуваченого стягнули на користь потерпілого майнову шкоду в розмірі 10 697 гривень, моральну шкоду у розмірі 20 тисяч гривень та понесені витрати на правничу допомогу в розмірі три тисячі гривень.

Також він заплатить в дохід держави судові витрати, пов'язані з проведенням судової інженерно-транспортної експертизи в сумі 3 768 гривень.

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Теги: суд, волинянин
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