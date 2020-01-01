В Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років

Станом на 29 березня в Україні найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 31 до 40 років.Пр це інформує МОЗ України.«Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості», - заявив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар УкраїниКрім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.Розгорнута статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:▪Від 0 до 10 років - 5,4%;▪Від 11 до 20 років - 4,5%;▪Від 21 до 30 років - 12,5%;▪Від 31 до 40 років - 22,4%;▪Від 41 до 50 років - 20,4%;▪Від 51 до 60 років - 21,3%;▪Від 61 до 70 років - 11,9%;▪Від 71 до 80 років - 1,4%;▪Від 81 до 90 років - 0,2 %.