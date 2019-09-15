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Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО

Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО
Близько 16:30 29-го березня трапилася пожежа на дачному масиві «Прикордонник», що біля села Грибовиця Іваничівського району.

Про це інформує БУГ.

Про подію повідомили очевидці. Розповідають, що побачили загорання та викликали рятувальників.

За словами свідків, на місце прибули три машини пожежників. Вогонь з трави перекинувся на споруду, яка згоріла.



Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО

Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО

Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: пожежа, суха трава, дснс, нововолинськ
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