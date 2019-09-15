Поблизу Нововолинська горів дачний масив. ФОТО. ВІДЕО





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Про подію повідомили очевидці. Розповідають, що побачили загорання та викликали рятувальників.



За словами свідків, на місце прибули три машини пожежників. Вогонь з трави перекинувся на споруду, яка згоріла.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 16:30 29-го березня трапилася пожежа на дачному масиві «Прикордонник», що біля села Грибовиця Іваничівського району.Про це інформує БУГ.Про подію повідомили очевидці. Розповідають, що побачили загорання та викликали рятувальників.За словами свідків, на місце прибули три машини пожежників. Вогонь з трави перекинувся на споруду, яка згоріла.

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