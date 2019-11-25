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Мріє потрапити до збірної: волинянин пробіг 100 кілометрів за 7 годин і 44 хвилини

Мріє потрапити до збірної: волинянин пробіг 100 кілометрів за 7 годин і 44 хвилини
28-го березня Віталій Олексюк з Володимира-Волинського пробіг 100 кілометрів. Вдалося подолати дистанцію за 7 годин 44 хвилини, середній темп бігу – 4 хвилини і 39 секунд. Віталій просто вирішив випробувати свої сили і досягнув мети.

Як розповів Віталій Олексюк БУГу, він просто любить бігати. Ставить сам собі цілі і прямує до них. Так наприклад перші свої 25 кілометрів подарував собі на день народження.

"Не люблю обманювати людей і самого себе. Якщо щось задумав, то я буду старатися це зробити".

Для того, щоб пробігти 100 км Віталію знадобилося 3 місяці тренувань. Подібну ціль поставив для себе на початку 2020 року.

"В 2019-му році в середині грудня пробіг 70 км. Загалом за грудень пробіг 5 перших своїх марафонів, хоча до того не думав, що це зроблю, що взагалі буду такі бігати дистанції", – розповів він.

Окрім фізичних тренувань, для того, щоб подолати таку дистанцію, доводилося готуватися і морально.

Всього за січень Віталій пробіг 650 км, лютий – 750.

"За березень було ще вчора (27-го березня) 840км +100 сьогоднішній пробіг=940 км. І тут я зрозумів, що те, що заплановав зможу зробити. З собою я взяв 3 літри води простої з лимоном і цукром, 3 спортивні гелі, з’їв половину шоколадки. Під час бігу тільки прислухався до себе, до свого організму, так як дуже довго в спорті, то це вмію робити", – розповів Віталій.

Під час забігу хлопця супроводжував друг на велосипеді.

Наступні спортивні плани Віталія Олексюка – взяти участь в ультрамарафоні (100 км), який відбудеться 29-го червня у Києві.

"Хочу порадити тим, хто починає бігати: ставтеся до своїх тренувань відповідально. Треба, щоб вони були регулярними. В спорті головне – дисципліна. Тільки дисципліна приведе до результату", – радить Віталій.

Спортсмен надіється, що, якщо і далі буде показувати подібні результати, на нього звернуть увагу, адже є ще одна мета та мрія – потрапити у збірну команду України.

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Теги: біг, спорт, волинянин
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