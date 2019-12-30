У Луцьку відкрили виставку онлайн «Сонце нового дня»

Іштвана Куса.



Іштван Кус сформував експозицію своєї нової серії «Сонце нового дня» і записав відеозвернення до публіки: «Зараз відбувається фізична ізоляція людей, але триває соціальний контакт. Саме тому ми вирішили відкрити виставку в цей важкий час, зробили фотографії і поширюємо інформацію про неї онлайн», -



Митець працював над проєктом півтора року, спостерігаючи актуальні суспільні зміни й настрої. Його арт-маніфест – це декларація «нового реалізму» в період завершення епохи капіталізму в суспільстві, яке стрімко диджиталізується. Полярність понять «бідний – багатий» сягає своїх нових критичних значень у ХХІ столітті. Споживацтво і надвиробництво на наших очах доводять світову кризу до точки неповернення, після якої утверджується нова філософія перебування людей на Землі в якісно оновлених суспільних орієнтирах.



Визначальним методом нового реалізму, стверджує автор, є вихід за рамки класичного станкового живопису – малярства, створеного на мольберті, тобто станку, з використанням основних матеріалів: олійних, темперних, акварельних фарб, акрилу та інших. При цьому фарби наносяться художником на основу, якою у переважній більшості слугує полотно, натягнуте на дерев’яну рамку. Так задум реалізується в художній образ і створюється твір мистецтва, картина.



Як стверджує митець, станковий живопис «віджив свій вік».



Метод Іштвана Куса в цьому проєкті – це техніка деколажу: він не додає елементи до основи, а тестує її властивості аж до знищення! Підпалює полотно, руйнує його, спостерігаючи і контролюючи трансформацію двовимірної площини у тривимірну. Основа, на яку традиційно наноситься фарба, у цьому випадку сама стає медіа для створення скульптури. Фарби відсутні, а основа стає засобом.



У центрі арт-дослідження Іштвана Куса – ідея творення нового простору шляхом тотального знищення попередньої реальності. Пустота народжується у місці руйнування матеріалу. Тканина проходить тест на цупкість, приймаючи виклик митця вогнем. Полум’я «поїдає» полотно, поширюється по його поверхні із заданої точки, але поступово втрачає свою силу, залишаючи на полотні обвуглені, закіптявілі сліди. І в епіцентрі руйнації з’являється коло пустоти – сонце для незнаних обріїв, перспектива оновленої реальності.



Автор «Сонця нового дня» сподівається на оптимістичний розвиток подій і закінчення карантину за місяць, тому планує провести закриття цієї виставки разом із шанувальниками сучасного мистецтва.



Як глядачеві переглянути виставку, не залишаючи своєї домівки? Роботи зафіксував відомий луцький фотохудожник Віктор Чухрай для цієї публікації і сайту Галереї мистецтв – некомерційного видання, яке вже більш як 16 років розповідає про актуальні події сучасного культурно-мистецького життя регіону, популяризує творчість художників Волині.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З дотриманням усіх суворих норм карантину, без глядачів, 28 березня в Малій залі Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України відкрилася нова виставка молодого луцького митця-концептуалістаІштван Кус сформував експозицію своєї нової серії «Сонце нового дня» і записав відеозвернення до публіки: «Зараз відбувається фізична ізоляція людей, але триває соціальний контакт. Саме тому ми вирішили відкрити виставку в цей важкий час, зробили фотографії і поширюємо інформацію про неї онлайн», - пише ІА Волинські новини.Митець працював над проєктом півтора року, спостерігаючи актуальні суспільні зміни й настрої. Його арт-маніфест – це декларація «нового реалізму» в період завершення епохи капіталізму в суспільстві, яке стрімко диджиталізується. Полярність понять «бідний – багатий» сягає своїх нових критичних значень у ХХІ столітті. Споживацтво і надвиробництво на наших очах доводять світову кризу до точки неповернення, після якої утверджується нова філософія перебування людей на Землі в якісно оновлених суспільних орієнтирах.Визначальним методом нового реалізму, стверджує автор, є вихід за рамки класичного станкового живопису – малярства, створеного на мольберті, тобто станку, з використанням основних матеріалів: олійних, темперних, акварельних фарб, акрилу та інших. При цьому фарби наносяться художником на основу, якою у переважній більшості слугує полотно, натягнуте на дерев’яну рамку. Так задум реалізується в художній образ і створюється твір мистецтва, картина.Як стверджує митець, станковий живопис «віджив свій вік».Метод Іштвана Куса в цьому проєкті – це техніка деколажу: він не додає елементи до основи, а тестує її властивості аж до знищення! Підпалює полотно, руйнує його, спостерігаючи і контролюючи трансформацію двовимірної площини у тривимірну. Основа, на яку традиційно наноситься фарба, у цьому випадку сама стає медіа для створення скульптури. Фарби відсутні, а основа стає засобом.У центрі арт-дослідження Іштвана Куса – ідея творення нового простору шляхом тотального знищення попередньої реальності. Пустота народжується у місці руйнування матеріалу. Тканина проходить тест на цупкість, приймаючи виклик митця вогнем. Полум’я «поїдає» полотно, поширюється по його поверхні із заданої точки, але поступово втрачає свою силу, залишаючи на полотні обвуглені, закіптявілі сліди. І в епіцентрі руйнації з’являється коло пустоти – сонце для незнаних обріїв, перспектива оновленої реальності.Автор «Сонця нового дня» сподівається на оптимістичний розвиток подій і закінчення карантину за місяць, тому планує провести закриття цієї виставки разом із шанувальниками сучасного мистецтва.Як глядачеві переглянути виставку, не залишаючи своєї домівки? Роботи зафіксував відомий луцький фотохудожникдля цієї публікації і сайту Галереї мистецтв – некомерційного видання, яке вже більш як 16 років розповідає про актуальні події сучасного культурно-мистецького життя регіону, популяризує творчість художників Волині.

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