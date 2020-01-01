30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук (на фото).
Також день народження святкує футболіст, почесний лучанин Анатолій Тимощук.
Вітаємо їх усіх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
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Також день народження святкує футболіст, почесний лучанин Анатолій Тимощук.
Вітаємо їх усіх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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