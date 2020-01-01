У Любомльському районі – п'ять пожеж за два дні





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Зокрема, у п’ятницю, 27 березня горіло 2,5 гектари торфу поблизу села Крушинець. На приборканні пожежі працювало два відділення ДПРЧ-10 Любомль, МПО Головне, допомагали й місцеві жителі.



Ще три загоряння трапилися наступного дня. Йдеться про пожежу посуші і чагарників біля сіл Миловань і Високе (відповідно 1,5 і 3 гектари), а у селі Нудиже горіла господарська споруда. Біля Милованя працювали рятувальники ДПРП-24 с. Старовойтове та МПО Гуща, біля Високого — ДПРЧ-10 м. Любомль, у Нудижах — головненські рятувальники.



Нагадаємо, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Так, за ст. 77-1 КУпАП (випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю) передбачено штраф від 170 до 340 гривень — громадянам, від 850 до 1190 гривень — посадовим особам. За ті ж самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на громадян накладається штраф у сумі від 340 до 680 гривень, на посадових осіб – від 1190 до 1700 гривень. А за нанесення особливо великих збитків — передбачена кримінальна відповідальність.











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