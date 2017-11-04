Помер колишній очільник управління юстиції на Волині
29 березень, 23:23
Передчасно помер колишній керівник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Тимченко Олег Вадимович. Чоловік очолював управління у 2018 році.
Про це пишуть на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Львів
"За той короткий час, що він працював на Волині, зарекомендував себе як працьовитий, наполегливий професіонал. Він був надзвичайно порядним та досвідченим. З упевненістю можна сказати, що користувався великою повагою серед своїх колег. Разом ми провели чимало цікавих заходів, які є чудовою згадкою про Олега Вадимовича
З великим смутком та біллю пишемо ці рядки і хочемо цим засвідчити свою повагу до нього.
Пам’ятаємо та глибоко сумуємо!", - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Львів
"За той короткий час, що він працював на Волині, зарекомендував себе як працьовитий, наполегливий професіонал. Він був надзвичайно порядним та досвідченим. З упевненістю можна сказати, що користувався великою повагою серед своїх колег. Разом ми провели чимало цікавих заходів, які є чудовою згадкою про Олега Вадимовича
З великим смутком та біллю пишемо ці рядки і хочемо цим засвідчити свою повагу до нього.
Пам’ятаємо та глибоко сумуємо!", - йдеться у дописі.
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