Помер колишній очільник управління юстиції на Волині

Передчасно помер колишній керівник Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Чоловік очолював управління у 2018 році.Про це пишуть на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Львів"За той короткий час, що він працював на Волині, зарекомендував себе як працьовитий, наполегливий професіонал. Він був надзвичайно порядним та досвідченим. З упевненістю можна сказати, що користувався великою повагою серед своїх колег. Разом ми провели чимало цікавих заходів, які є чудовою згадкою про Олега ВадимовичаЗ великим смутком та біллю пишемо ці рядки і хочемо цим засвідчити свою повагу до нього.Пам’ятаємо та глибоко сумуємо!", - йдеться у дописі.