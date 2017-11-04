вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер колишній очільник управління юстиції на Волині

Помер колишній очільник управління юстиції на Волині
Передчасно помер колишній керівник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Тимченко Олег Вадимович. Чоловік очолював управління у 2018 році.

Про це пишуть на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Львів

"За той короткий час, що він працював на Волині, зарекомендував себе як працьовитий, наполегливий професіонал. Він був надзвичайно порядним та досвідченим. З упевненістю можна сказати, що користувався великою повагою серед своїх колег. Разом ми провели чимало цікавих заходів, які є чудовою згадкою про Олега Вадимовича

З великим смутком та біллю пишемо ці рядки і хочемо цим засвідчити свою повагу до нього.

Пам’ятаємо та глибоко сумуємо!", - йдеться у дописі.

Помер колишній очільник управління юстиції на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, керівник, тимченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Помер колишній очільник управління юстиції на Волині
29 березень, 23:23
МОЗ оприлюднили перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19
29 березень, 22:28
В Україні — 475 випадків COVID-19
29 березень, 22:03
Мріє потрапити до збірної: волинянин пробіг 100 кілометрів за 7 годин і 44 хвилини
29 березень, 21:45
Схожі новини
Померла керівник навчальної частини волинського вишу Померла керівник навчальної частини волинського вишу
04 листопад, 2017, 23:09
Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА Від коронавірусу помер колишній заступник глави Київської ОДА
29 березень, 13:34
На Херсонщині помер 45-річний чоловік: швидкий тест виявив коронавірус На Херсонщині помер 45-річний чоловік: швидкий тест виявив коронавірус
29 березень, 12:05
На Рівненщині від коронавірусу померла 58-річна жінка На Рівненщині від коронавірусу померла 58-річна жінка
29 березень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Помер колишній очільник управління юстиції на Волині
29 березень, 23:23
 0
МОЗ оприлюднили перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19
29 березень, 22:28
 0
В Україні — 475 випадків COVID-19
29 березень, 22:03
 0
Мріє потрапити до збірної: волинянин пробіг 100 кілометрів за 7 годин і 44 хвилини
29 березень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8